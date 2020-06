A kutyájával együtt tűnt el János

A férfi összesen 73 millió forint kárt okozott öt embernek.

A Monori Járásbíróság 6 év 2 hónapos börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki egy gyömrői szociális otthon vezetőjeként kifosztotta a gondozottak bankszámláit - tájékoztatta Budapest Környéki Törvényszék kedden az MTI-t. A vádlott, akit folytatólagosan elkövetett sikkasztás miatt talált bűnösnek a bíróság, összesen 73 millió forint kárt okozott öt sértettnek - közölték. A közlemény szerint, a férfi 2003 óta dolgozott az intézményben, 2013 óta intézményvezetőként. Feladatai közé tartozott a pszichiátriai és szenvedélybetegek, illetve fogyatékos személyek ellátásának és ápolásának megszervezése. A vádlott elhatározta, hogy a szociális otthon tehetősebb lakóinak bizalmába férkőzve, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva a bankszámláikról beleegyezésük és tudtuk nélkül átutalásokat intéz a saját bankszámlájára, a pénzt pedig saját magára fordítja. Az egyik sértett esetében a pénz mellett az idős nő érzelmeit is kihasználva két ingatlanjának megszerzését is eltervezte. A bíróság mellékbüntetésként a vádlottat 7 évre eltiltotta a közügyek, illetve 8 évre a foglalkozásának gyakorlásától is. Az ítélet nem jogerős - közölte a törvényszék.