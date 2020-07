Külső vizsgálatot kezdeményezett a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozásáról a Facebook, miután több vállalat is bojkottot hirdetett

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 1.

Két felmérés is azt hozta ki, hogy rettenetes a hangulat a német gazdaság kulcsszereplői körében, a túlnyomó többség nem bízik abban, hogy egyhamar ki lehet lábalni a vírus okozta a válságból. A Kereskedelmi és Ipari Kamara (DIHK) körkérdésére a vállalatok csaknem 80 százaléka azt válaszolta, hogy ez évre a forgalom visszaesését várja, sőt, állami segítség ide vagy oda, minden második arra számít, hogy legkorábban csak jövőre állnak helyre a normális viszonyok. Vagy még később. Ezért sok helyen fokozódnak a pénzügyi gondok. A DIHK ügyvezetője úgy összegezte az eredményt, hogy a gazdaság számára hosszú és kemény lesz normalizálódás útja. Vagyis nem igazolódott be a kormány várakozása, hogy hamar újra beindul a konjunktúra. Az érdekképviselet ez évben kerek 10 százalékos recesszióval számol – a kormánykoalíció előrejelzése: - 6,3%. A Német Gazdasági Intézet szerint – 31 ágazat visszajelzése alapján – példátlan katasztrófa sújtja az országot. Ezúttal ugyanis nem csupán az ipar, hanem a szolgáltatási szektor is teljesen leült. És a további kilátások is nyomottak, a fémgyártás és a vendéglátás például az idén biztosan nem éri el a tavalyi szintet. Emiatt a vállalkozások 55 százaléka visszafogja beruházásait, mert odahaza és külföldön is teljesen bedőlt a kereslet. Így a dolgok ősszel csak még rosszabbra fordulhatnak, ha addig nem érkeznek be új megrendelések. A DIHK helyesnek tartja a hatalom óriási, 130 milliárd eurós mentőcsomagját, de az sem képes ellensúlyozni a kiesett forgalmat, hiszen a német gazdaság éves teljesítménye 5300 milliárd körül van. Úgyhogy minél jobban elhúzódik a válság, annál több cég kerül veszélybe. Felélik a saját tőkét, így már 40 százaléknak likviditási gondjai vannak. A Kamara azt gondolja, hogy ősszel tárgyalások lesznek a hitelezők és vállalatok között a fenyegető csődök elhárítására. De alighanem be kell szállnia a kormánynak is. Nem sokat cicózhat az EU sem a tervezett stabilizációs alappal, mert az idő erősen szorít. Ám a döntő alighanem az lesz, mikor rendeződnek a viszonyok Európában és a legfőbb exportpiacokon. Utóbbi azért fontos, mert a német gazdaság minden 2. eurót a külgazdaságból vételezi be.