Műanyagmentes hónap indul

Legalább júliusban használjunk kevesebb műanyagot – ez a célja a civil szervezetek által a közösségi médiában terjedő kezdeményezésnek.

A műanyagszennyezésre és annak káros hatásaira hívja fel a figyelmet idén is a Műanyagmentes Július nevű kezdeményezés. Az akcióhoz csatlakozó vendéglátóhelyek csökkentik a műanyag termékek használatát, és amit lehet, környezetbarát megoldásokkal helyettesítenek.



A műanyagból készült termékeket átlagosan 12 percig használjuk, a lebomlási folyamatuk azonban több száz évig is eltarthat, előállításuk, nem megfelelő kezelésük ráadásul nemcsak a környezetre, hanem az emberekre is veszélyes – írta a We Love Budapest