Riccardo Del Turco 1968 nyarán elgondolkodott: miről kellene dalt írni? Aztán a homlokára csapott: mi másról, a júliusról!
Az okok egyelőre nem ismertek, de az előző hónapban csőszakasz-csere volt a Dunai Finomítóból a Liszt Ferenc repülőtérre vezető, 40 kilométer hosszú, óránként 110 köbméter kapacitású kerozinvezeték egy szakaszán.
A legmelegebbnek és a hetedik legszárazabbnak bizonyult az év hetedik hónapja.
Ahogy az utolsó fék is eltűnt, a kereskedelem azonnal árat emelt.
A Fővárosi Választási Bizottság szerint Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást, ám Vitézy Dávid fellebbez. A választási eredmény megtámadása bonyolult procedúra.
A gépek és az informatikai fejlesztés költsége 50 milliárd forint lehet – mondta lapunknak adott interjújában Szabó Szilvia, a hazai hulladékgazdákodási koncessziót tavaly 35 évre elnyerő Mol Mohu nevű szakcégének vezetője.
Tíz hónap után csökkent 20 százalék alá az infláció. Az élelmiszerekért 0,9 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, mint júniusban.
A napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. Nyolc vármegyében tűzgyújtási tilalom van.
Nem túl jó hír a későn ébredő valutát váltóknak, hogy egy hét alatt 15 forinttal drágult az euró, ebből a csütörtöki gyengülés egymagában 5 forintért felelős.
Júliusban 13,7 százalékra ugrott az infláció az előző havi 11,7 százalékról, ami robusztus növekedés. Az árindex január óta minden hónapban emelkedett, és még nem látni az áremelések végét.
Magyarországon minden negyedik ingatlanon nincs lakásbiztosítás, az autókra kötött casco pedig nem éri el a húsz százalékot sem.
Legalább júliusban használjunk kevesebb műanyagot – ez a célja a civil szervezetek által a közösségi médiában terjedő kezdeményezésnek.
A valaha mért legmelegebb július hónap volt a világon 2019 júliusa, amely páratlan hőhullámmal párosult Európában - jelentette be hétfőn a Copernicus európai kutatóintézet.
Ne használjunk műanyagot júliusban! – ez az üzenete annak a közösségi médiában született kezdeményezésnek, amelyet a lassan lebomló, egyszer használatos műanyagok környezetkárosítása miatt indítottak civil szervezetek.
Az Aeroflot orosz nemzeti légitársaság idén júliustól már napi négy járatpárt közlekedtet Budapest és Moszkva Seremetyevó repülőtér között a mostani hárommal szemben - közölte a Budapest Airport Zrt. hétfőn az MTI-vel.
A szeptemberben közösségbe - iskolába, óvodába - készülő gyermekek bárányhimlő elleni oltását legkésőbb július második hetéig el kell kezdeni, hogy a tanévkezdésre kialakulhasson a magas fokú védelem a betegséggel szemben - hívják fel a figyelmet kórházi védőoltási szakemberek.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészítette hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban ma 2016 júliusára emlékezünk, amikor egyetlen kivétellel minden magyar klubcsapat kiesett a nemzetközi kupaselejtezőkből.
Több mint 53 ezer vihar kárbejelentés érkezett a biztosítótársaságokhoz július 1-25. között, ezek becsült kárértéke megközelíti a 4,5 milliárd forintot - mondta Gilyén Ágnes, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szóvivője. Számítanak rá, hogy a kárbejelentések száma még bővül.
A magyar ingatlanpiacon 12 355 ingatlan-adásvétel történt júliusban, az idén eddig ez volt a legtöbb, a tavalyi júliusi tranzakciók számát pedig a harmadával haladja meg - közölte a Duna House (DH) ingatlan franchise hálózat.
Meglepetés lehet valóban mindkét "tábor" részére, hogy az erőteljes menekült-ellenes kampány érdemben nem változtatott a Fidesz támogatottságán. A pártot, Orbánt nem kedvelők talán abban bíztak, hogy az erősen a szélsőjobb felé hajladozó kommunikáció elrettent jónéhány mérsékeltebb jobboldali/konzervatív támogatót, míg a töretlen, és minden körülmények között Fidesz-hívek azt remélhették: az erős, határozott, Európát is megleckéztető fellépés meghozza a gyümölcsét növekvő szimpatizáns-adat formájában.
Az ipari termelés az előzetesen becsült 12,3 százalékkal bővült júliusban a KSH ma kiadott újabb tájékoztatása szerint. A fontosabb iparágakon belül a járműgyártás 32 százalékos, az élelmiszeripar 6 százalékos, a számítógép, elektronika termelése pedig 10 százalékos volumen-növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatainak jelenlegi feldolgozottsága alapján az idei július valószínűleg bekerül az 1901 óta vezetett statisztikában az öt legcsapadékosabb július közé. Országos átlagban csaknem kétszer, helyenként háromszor annyi eső esett, mint egy átlagos júliusban.
Az Ipsos júliusi felmérése alapján a pártok sorában továbbra is a Fidesz áll az első helyen, bár csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az MSZP elmozdult múlt havi történelmi mélypontjáról, de így sem tudta utolérni a Jobbikot, amelynek szintén bővült a tábora.