Csökkent a jobboldal támogatottsága

Meglepetés lehet valóban mindkét "tábor" részére, hogy az erőteljes menekült-ellenes kampány érdemben nem változtatott a Fidesz támogatottságán. A pártot, Orbánt nem kedvelők talán abban bíztak, hogy az erősen a szélsőjobb felé hajladozó kommunikáció elrettent jónéhány mérsékeltebb jobboldali/konzervatív támogatót, míg a töretlen, és minden körülmények között Fidesz-hívek azt remélhették: az erős, határozott, Európát is megleckéztető fellépés meghozza a gyümölcsét növekvő szimpatizáns-adat formájában.