Bajban Jansáék: széteshet a szlovén kormány egy korrupciós ügy miatt

A független intézményrendszer fennmaradása a tét.

Nem elég, hogy Janez Jansa szlovén kormányfővel szemben állandósultak a tiltakozó megmozdulások a független média, illetve az igazságszolgáltatás elleni folyamatos támadásai miatt, most akár koalíciós válsággal is meg kell küzdenie. Egy korrupciógyanús ügy miatt lemondási hullám rázta meg a március 13. óta már harmadízben a kormányfői bársonyszékbe került Jansa kabinetjét. Az ügy áprilisra nyúlik vissza. A koronavírus-járvány kezdetén a ljubljanai kormány, sok más európai kabinethez hasonlóan, egészségügyi védőfelszerelést próbált beszerezni. Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter azonban kiszivárgott telefonbeszélgetések tanúsága szerint 8 millió euró kifizetését követelte a beszerzéssel megbízott Geneplanet nevű cég számára még azelőtt, hogy az bankgaranciát adott volna és megkezdte volna a lélegeztetőgépek vásárlását. Az illetékes állami logisztikai ügynökség egy vezető tisztségviselője elismerte, politikai nyomást gyakoroltak rájuk, hogy egyes cégeket előnyben részesítsenek a beszerzéseknél. Pocivalseknek kulcsszerepe volt abban, hogy az illiberális hajlamú Jansa márciusban ismét kormányfő lehetett, hiszen az általa tavaly szeptember óta irányított SMC az előrehozott választás helyett az új kormány létrehozását támogatta. Vagyis ha az SMC kiszállna a koalícióból, akkor Jansa is bukna. A botrány miatt kedden lemondott Ales Hojs belügyminiszter és a rendőrséget vezető Anton Travner. Előbbi szerint egyszerű a képlet, egy politikailag motivált lejárató hadjárat tanúja lehet a közvélemény, amelynek csak az a célja, hogy megbuktassák Jansa kormányát. Az eljárás mögött a korrupciós ügyekben illetékes rendőrségi szerv, a Nemzeti Nyomozó Főügyészség (NPU) áll, amely önállóan is felléphet, ha visszaéléseket tapasztal. Az NPU kedden reggel házkutatásokat rendelt el a gyanús beszerzésekkel kapcsolatban. Razziát hajtottak végre a gazdasági minisztériumban, Povaliscek házában, valamint az említett cégnél is. A gazdasági minisztert késő estig hallgatták ki. Akár nyolc éves börtönnel is sújthatják. Egyelőre nem mondott le, s Jansa sem nyilatkozott arról, élvezi-e még a bizalmát. (Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jó időzítéssel elvben ma fogadja a tárcavezetőt.)

Jansa kormányának egyik ismérve, hogy illusztris politikusai, más illiberális vezetőkhöz hasonlóan, kendőzetlenül támadják a demokratikus intézményrendszer alappilléreit. A lemondott belügyminiszter a "politikai érdekeket követő rendőrség” ármánykodását látja a háttérben, amelyet ma is a kommunista titkosszolgálat módszerei jellemeznek – közölte. Hojs – a Jansa-párt más illetékeseit követve – az ügyészségnek és az igazságszolgáltatásnak is nekiment, ezen intézmények ugyanis szerinte megakadályozzák a rendőrség átszervezését. Emellett az ügyet kipattintó Mladina című független lapot is sajátos stílusban támadta. Érdekes fintora a sorsnak, hogy még a jugoszláv érában, ellenzékiként Jansa is e lapnál bontogatta szárnyait. Az ellenzék szerint a belügyminiszter távozása csak elterelő hadművelet, s Hojs meg akarja akadályozni a nyomozás folytatását. Tanja Fajon szociáldemokrata vezető közölte, ezek a megnyilvánulások csak azt igazolják, hogy a nyomozóhatóság függetlensége szálka a hatalom szemében. A lemondott belügyminiszter Hojs meglehetősen kétes személyiség a szlovén belpolitikában. Jansa előző kabinetjében, 2012-2013-ban a hadügyi tárca élén állt, belügyminiszterré való márciusi kinevezéséig pedig a Nova24 televízió igazgatójaként ténykedett. Ez utóbb médiumról tavaly februárban írta meg a siol.net szlovén honlap, miszerint egy az Orbán Viktor kormányfő nem hivatalos tanácsadójához, Habony Árpádhoz köthető cég 15 százalékos részesedést szerzett benne. A televízió kommunikációja nagyon hasonlít a magyar közmédiáéhoz. A Nova24 továbbra is fontos eszköz Jansáék kezében, mert kormányának még nem sikerült megkaparintania az állami tévét. A rendőrséget eddig irányító Anton Travner azért mondott le, mert a keddi razziáról nem is tudott, annak végrehajtásakor éppen nyaralt.