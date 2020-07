Magyar rabszolgatartók: 19 éves lányt vettek, és szépen megéltek belőle

A háttérben két mexikói kartell szakmai vitája állhat.

Fegyveresek lemészároltak huszonnégy embert egy drogrehabilitációs központban Mexikóban, hetet pedig megsebesítettek, akik közül hárman súlyos állapotban vannak - közölte a rendőrség. Az egyelőre ismeretlen támadók mindenkire tüzet nyitottak a Guanajuato állambeli Irapuato városban található létesítményben, s a jelek szerint senkit nem is szöktettek meg. Guanajuato a latin-amerikai ország legveszélyesebb állama a friss statisztikák alapján, véres bandaháború zajlik itt a Jalisco kartell és egy helyi geng között, amely különösen súlyosan érinti Irapuatót. A rajtaütés oka egyelőre ismeretlen, Diego Sinhue kormányzó azonban arról számolt be, hogy bizonyos bűnözői csoportoknak nagy valószínűséggel közük lehet hozzá. Június elején hasonló támadást követtek el egy kábítószerfüggőknek létrehozott rehabilitációs központban, ugyancsak Irapuatóban, akkor tíz halálos áldozat volt. Még nem világos, hogy ugyanazon intézményről van-e szó most is.