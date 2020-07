Megtalálták a 2006-ban eltűnt szentesi nő holttestét

Az ügyészség fellebbez az antiszemita hátterű ügyet enyhén kezelő büntetőperben. Az erőszakos elkövető volt kollégáját is helybenhagyta.

Vallási közösséghez tartozása miatt két éve egy bevásárlóközpontban lesodorta egy rabbi fejéről a kipát az a 45 éves férfi, akit azonban csak becsületsértés miatt ítélt el és bocsátott próbára kedden a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB). Az ügyészségi honlapon olvasható csütörtöki közlemény szerint az elsőfokú döntés ellen a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség közösség tagja elleni erőszak bűntettének megállapítása és súlyosítás, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett. A bíróság szóbeli indokolása szerint a rabbi fejéről a kipa lesodrása ugyan kihívóan közösségellenes volt és azt a vádlott megállapíthatóan vallási közösséghez tartozás miatt követte el, azonban egy további büntető törvényben rögzített tényállási elem, azaz a magatartás riadalom keltésére alkalmassága nem valósult meg, ezért a férfi cselekménye nem bűntettnek, csak az enyhébb megítélésű becsületsértés vétségének minősül. A kerületi ügyészség szerint viszont a vádlott magatartása nemcsak alkalmas volt a riadalom keltésére, hanem az az érintett esetében ténylegesen be is következett, így a közösség tagja elleni erőszak bűntette maradéktalanul megvalósult. Az ügyhöz tartozik, hogy a zsidósága miatt a rabbira támadó férfit ezen tettével együtt egy másik erőszakos cselekmény miatt is elítélték: 2017. júliusában Budapest XIII. kerületében egy volt kollégáját bántalmazta. A vitatott becsületsértést, valamint súlyos testi sértést együttesen bírálták el, és a tettest 3 év próbára bocsátották. A Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség a férfival szemben közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat, amely a törvény szerint 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.