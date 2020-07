A vírus művészete: zenei analógiával modellezné a járványt Fekete-Kovács Kornél

Talán másként nézünk a régi lemezjátszóra vagy az ezer élménnyel teli hátizsákra is a felvételek után.

A dizájn mindennapjaink állandó része: az ébresztőóra, amire felkelünk, a gondosan kiválasztott vagy megörökölt étkészletünk, a műanyag szemeteskuka, a termosz, amiben a kávét hordozzuk, és a digitális kütyüjeink mind-mind a formatervezés folyamatait hordozzák magukon. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Formatervezési Tanács által felkért három stúdió minivideójában, amely az idei Design Világnap „Design a mindennapi életben” témájába illeszkedik, és egyúttal kapcsolódik az októberi Budapest Design Week tematikájához is. Az esemény Facebook-oldalán elérhető videók látványosan hívják fel a figyelmet a tervezés jelentőségére. A kétszeres Red Dot Design Award-dal elismert Flying Objects alkotóműhely egy nap történéseit sűríti bele másfél percbe, kiemelve tárgyakat, amelyek évtizedekig szolgálnak minket, akár a kávéfőzőnk vagy a kedvenc sportcipőnk. A Hype and Hyper magazin betűrendbe rendezett fogalmak mentén mutat be hétköznapi, mégis jelentéssel teli darabokat: talán másként nézünk a régi lemezjátszóra vagy az ezer élménnyel teli hátizsákra is a felvételek után. A Magyar Formatervezési Díjjal többszörösen elismert Maform Design Studio videójában egy öntözőkanna négy különböző változatát személyesíti meg kellő humorral és játékossággal fűszerezve. Ki gondolná, hogy egy locsoló is lehet több puszta funkciójánál?



Hasonlóan izgalmas projektekre és elképzelésekre számíthatunk október 1-11. között is, az online szerveződő Budapest Design Week eseménysorozatán, amelynek idei tematikája a „Tartsd körforgásban!” mottó köré épül. A fesztivál a ciklikus szemléletre koncentrál majd, és ezzel együtt olyan modellre, amely elősegítheti a világ élhetővé tételét. Az érdeklődők a dizájn és a körforgásos gazdaság területéről ismerhetnek meg megoldásokat, amelyek működőképes válaszokat adnak a fenntarthatóság követelményeire, és közreműködhetnek a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésén.