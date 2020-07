Göd momentumos polgármestere lefokozta a szintén ellenzéki alpolgármestereit

A fertőzöttek közül mára mindenki felgyógyult, kórházba sem kellett szállítani őket.

Összesen kilenc embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést a rendőrség személyi állományában a járvány kezdete és június 25-e között – árulta el a Népszavának az Országos Rendőr-főkapitányság. Azt külön kérdésünkre sem közölték, hogy a fertőzöttek között hány rendőr vagy rendvédelmi alkalmazott volt – arról pedig nincs információjuk, hogy az igazolt fertőzöttek családtagjai, ismerősei között-is terjedt-e a vírus. Az ORFK szerint ugyanakkor minden érintett meggyógyult mára, nem szorultak egészségügyi ellátásra sem.

Mindez azért is lehet érdekes, mert a kijárási korlátozás alatt a rendőrök több tízezer esetben érintkeztek járókelőkkel: a szabálysértőkkel szemben több mint 51 ezer esetben intézkedtek – a hatósági házi karantén betartását pedig közel 649 ezer alkalommal ellenőrizték személyesen – és több mint 2800 „karanténszökevényt” is elkaptak.igaz, az országos reprezentatív felmérésen is csak 3 fertőzöttet és 70 olyan embert találtak tízezer lakosonként, aki már átesett a betegségen.