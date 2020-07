Szennyvízvizsgálatra épülő vírusriasztási rendszert fejlesztenek brit kutatók

Bátorítja, de meg is ijeszti a magazinokban megjelenő, a valóságban elérhetetlen minta a japán nőket.

A japán média által közvetített ideális anyakép súlyos terhet rak a dolgozó nők vállára – állapította meg a Cambridge-i Egyetem új tanulmánya. Az anyaságról kialakult kép visszatartja a nőket a családalapítástól, mivel a magazinokban megjelenő anyaideál a valóságban elérhetetlennek tűnik. Az egyetemi tanulmány egy kedden megjelent esszékötetben szerepel, amely a kortárs japán társadalmat vizsgálja.

A kutatásban résztvevő Tianyi Vespera Xie szerint az állapotos nőknek és kismamáknak szóló magazinok olyan anyaképet sugallanak, ami egyszerre bátorítja és ijeszti el a japán nőket. A cikkek olyan nőkről szólnak, akiket boldoggá tesz a gyermekek nevelése és egyúttal sikeres a karrierjük is, gyakran saját vállalkozásban dolgoznak vagy olyasmivel keresnek pénzt, ami korábban a hobbijuk volt.



A kutató ugyanakkor rámutatott arra, hogy ez az identitáskép eltántoríthatja a nőket a házasságtól és gyermekvállalástól, ugyanis azt sugallja, szerezzenek új képesítéseket, építsenek új karriert, mivel a gyerekvállalás után nem tudnak visszatérni régi életükbe, de azért maradjanak vonzóan nőiesek is. A tanulmány egyúttal arra is kitér, hogy a túlsúlyos nőknek szánt kampányok szintén felületesek, mivel nem veszik figyelembe, hogy a japán társadalom még mindig lenézi a túlsúlyos nőket, lustának és éretlennek bélyegzi őket.

Egy másik tanulmány azt a jelenséget vizsgálja, hogy a fiatal nők miért öltöznek férfiasan. Megállapította, az animék világával és a jelmezviseléssel van kapcsolatban, és az ortodox normák elleni „lázadó” válasznak tekinthető, ami egyúttal elutasítja a lányos megjelenés úgynevezett „kawaii” (cuki) modelljét.

A Beyond Kawaii: Studying Japanese Femininities at Cambridge (A kawaiin túl: a japán nőiesség cambridge-i vizsgálata) című kötet szerkesztői elmondták, hogy miközben számos törvényi szabályozás segíti a nemek közötti egyenlőség megvalósítását, továbbra is az az elvárás a japán nőkkel szemben, hogy váljanak anyává és elsősorban a gyerekneveléssel, az otthoni feladataikkal foglalkozzanak.