Rasszista drukkerek miatt nem játszott

Michael Schumacher rekordjára Lewis Hamilton, Sebastian Vettelére pedig Max Verstappen és Charles Leclerc pályázik.

A pontos erőviszonyokról egyelőre csak találgatni lehet, ugyanakkor a szakértők abban egyetértenek, hogy idén Max Verstappen lehet Lewis Hamilton legnagyobb kihívója. Az év eleji barcelonai tesztek alapján úgy tűnt, hogy idén is a Mercedes lesz a mérce a többiek számára, Spielbergben azonban könnyen lehet, hogy mindez a hazai pályán versenyző Red Bull lesz. Már csak azért is, mert a legutóbbi két Osztrák Nagydíjon egyaránt Verstappen diadalmaskodott, két éve mindkét mercedeses autó műszaki hiba miatt esett ki, tavaly pedig a rekkenő hőség túlmelegedést okozott. Ezen a hétvégén úgy tűnik, emiatt nem kell aggódnia a német csapatnak, mert a meteorológiai oldalak szerint a hőmérséklet 25 fok körül alakul, de pénteken a 20-at sem éri el, és az első edzésnapon különösen nagy eséllyel várható eső. A Mercedes az autó megbízhatóságának javítása érdekében új motort vet be, ám ez a fejlesztés nem a teljesítményre irányul, ellenben a Honda új specifikációjával, amely még ütőképesebbé teheti a Red Bullokat.



„Úgy érzem, felkészültebben vágunk neki a szezonnak, talán a legjobb helyzetből 2013 óta. A hibridkorszakban biztosan a mostani volt a legerősebb felkészülési időszakunk. A második évünk ez a Hondával, már tényleg egy csapat lettünk mostanra”

– fogalmazott Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.



„Verstappennel a legfiatalabb világbajnokok akarunk lenni, a Mercedes pedig a nagy szabályreformok előtt szeretné megszerezni a hetedik bajnoki címet”

– taglalta az esélyeket Helmut Marko, az osztrák istálló tanácsadója, aki úgy érzi, a Red Bull mellett szólhat, hogy az elmúlt években mindig az év közepén jöttek lendületbe, idén viszont már eleve az év ezen szakaszában rajtolnak. Marko szerint lépéshátrányban van a Ferrari, amely újítás nélkül érkezett Ausztriába. A maranellóiak csapatfőnöke, Mattia Binotto elárulta, rájöttek mitől voltak lassúak a teszteken, de nem volt elég idejük, hogy megoldják a problémát. Mint mondta, legkorábban a Magyar Nagydíjon vetik be az új csomagjukat. A Red Bull oldaláról biztató előjel, hogy az év első három versenye nekik kedvező pályákon lesz: Ausztriában két futamot rendeznek egymás után, majd jön Magyarország, ahol Verstappen tavaly az első rajtelsőségét ünnepelte, és csak taktikai hátránya miatt nem nyert Hamitlon ellen. Mindenesetre a korábbi években nem bizonyult jó ómennek győzni Ausztriában, mert aki ott nyert, nem lett aztán világbajnok. Érdekesség, hogy az immár hatodik F1-es szezonjára készülő Verstappennek idén mutatkozik utoljára esélye arra, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb világbajnoka, ugyanez igaz Charles Leclerc-re is – mindketten Sebastian Vettel rekordjára pályáznak. Ugyanakkor, ha a Mercedes jól kezdi meg szereplését, akkor szinte borítékolható Lewis Hamilton hetedik világbajnoki címe, amivel egy polcra kerülne Michael Schumacherrel. A 35 éves brit a pole pozíciók tekintetében már listavezető, de a futamgyőzelmek tekintetében is hamarosan az élre állhat, lévén csak hét siker választja el a legendás némettől. Ha már szóba kerültek a rekordok, akkor essék szó a 40 esztendős Kimi Räikkönenről is, akinek a neve mellett jelenleg 312 rajt szerepel. A csúcstartó Rubens Barrichello 322 futamon indult el a pályafutása során, így a finn pilóta a versenynaptár még nem ismert egyik helyszínén beelőzheti brazil riválisát. Visszakanyarodva Hamiltonra, ő és csapattársa, Valtteri Bottas idén a rasszizmus elleni harc jegyében feketére festett autóval versenyez, sőt, mint tegnap kiderült, az overáljuk színe is sötétre változott. A Mercedes kapcsán ugyancsak érdekes téma, hogy az osztrák istálló várhatóan beveti a Barcelonában tesztelt DAS-rendszert (kettős tengelyű kormányzás), amely kapcsán a Red Bull óvást fontolgat. Ugyancsak vitatémát szolgáltathat majd a Racing Point autója is, amely festését leszámítva kiköpött mása a Mercedes tavalyi konstrukciójának.