Megugrott az új fertőzöttek száma Indiában

Egyetlen nap alatt 22 ezer 771 esetet regisztráltak. A japán fővárosban szombaton 131 új fertőzést jelentettek, így a fertőzöttek száma meghaladta a 20 ezret a helyi kormányzat szerint.

Ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése Indiában és Japánban a járványügyi korlátozó intézkedések május végi-június elejei enyhítése óta. Indiában egyetlen nap alatt 22 ezer 771 új fertőzöttet regisztráltak. Ez az eddigi legnagyobb napi növekmény. A fertőzöttek száma ezzel a járvány kitörése óta 648 315-re emelkedett – közölte szombaton az indiai egészségügyi minisztérium. A dél-ázsiai országban



az elmúlt napban 442-en haltak bele a Covid-19-betegség szövődményeibe, így szombatra a halálesetek száma 18 ezer 655-re nőtt. A kórból 394 226-an gyógyultak meg, az aktív betegek száma jelenleg 235 433. A karanténintézkedések június 1-jei enyhítése óta 457 780 új fertőzöttet regisztráltak.

Indiában tartják nyilván a legtöbb fertőzöttet az Egyesült Államok, Brazília és Oroszország után. Az 1,3 milliárd lakosú Indiában március 25-én vezették be a világ legszigorúbb karanténintézkedését, amelyet fokozatosan lazítottak május közepétől. Egyes városokban – közöttük Mumbaiban és Csennaiban – azonban újabb karanténintézkedéseket és más korlátozásokat vezettek be a járvány felgyorsulása miatt. A fővárosban,



Delhiben, ahol szintén járványgóc van, több mint 250 karanténövezetet jelöltek ki szigorú előírásokkal.

A japán fővárosban szombaton



131 új fertőzést jelentettek, így a fertőzöttek száma meghaladta a 20 ezret a helyi kormányzat szerint.

A tokiói agglomeráció kormányzata pénteken 124 új esetről számolt be, míg előző nap 107-ről. A koronavírus-fertőzöttek száma az április közepi tetőzés után a japán fővárosban és országszerte is csökkenőben volt. A fertőzésszám azonban ugrásszerűen nőtt, amióta május végén feloldották az országos szükséghelyzetet és növelték a szűrések számát. Június végétől a napi új fertőzöttek száma elérte a 100-at, elsősorban a tokiói fertőzöttek számának a növekedése miatt. Az igazolt fertőzések száma eddig országosan 20 ezer 130, közöttük van a korábban a Diamond Princess óceánjárón karanténba helyezett 712 fertőzött is.