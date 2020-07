A szűrőbuszon derült ki Arlón, hogy egy nőnek szívinfarktusa van

„Továbbra is megóvjuk határainkat és kiállunk az illegális migráció ellen” – üzente az amerikai elnöknek.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt az Egyesült Államok szövetségi ünnepe, a függetlenség napja alkalmából – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton. A világméretű járvány kihívásokkal teli időszakában rendkívül fontos, hogy megemlékezzünk történelmünk kiemelkedő eseményeire, amelyek megerősítik nemzeti egységünket – írta Orbán Viktor, hozzátéve: az amerikaiak és a magyarok egyaránt különös ragaszkodást és odaadást mutatnak a közösen osztott értékek, így a szabadság, a szuverenitás és a függetlenség iránt. A keresztény örökség megőrzésének szándéka, a családok folyamatos erősítése és az Izraelnek nyújtott közös támogatásunk továbbra is meghatározza politikánk irányvonalát – szögezte le a magyar miniszterelnök.



„Nem felejtjük el, hogy az Egyesült Államok az elmúlt évszázadok során számos szabadságszerető magyarnak adott otthont. Az Egyesült Államokban élő magyar származású emberek szoros köteléket képviselnek nemzeteink között” – írta Orbán Viktor.

Kiemelte: a függetlenség és a szuverenitás



„olyan értékek, amelyeket kormányom és a magyar nép ápol és szeretne megőrizni még a nehéz időkben is. Elkötelezett NATO-tagként egyetértünk abban, hogy tisztességes részt kell vállalnunk az euro-atlanti közösség védelméből”.

A kormányfő „nagy örömmel” idézte fel a Fehér Házban tavaly május 13-án tartott csúcstalálkozó emlékeit, valamint a legutóbbi, idén május 6-án lefolytatott telefonbeszélgetésüket, amikor lehetőségük volt véleményt cserélni rendkívül fontos kérdésekről. Ennek kapcsán levelében Orbán Viktor biztosítja Donald Trumpot, hogy „továbbra is megóvjuk határainkat és kiállunk az illegális migráció ellen”. „Kormányom erősíteni kívánja az Önökkel kialakított szoros kétoldalú kapcsolatrendszert, és továbbra is az Egyesült Államok elkötelezett szövetségesei maradunk. Személy szerint azt várom, hogy a jövőben is folytathatom Önnel a közös munkát. Jó egészséget és sok sikert kívánok rendkívül felelősségteljes feladatainak elvégzéséhez” – zárta ünnepi köszöntő levelét a magyar miniszterelnök.