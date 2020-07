Berlusconi így képzeli el a hatalomátvételt

Jobboldali innováció: kormánypárti képviselők átcsábításával és az egyik koalíciós erő „megszállásával” kerülnének kormányra.

Választások nélküli olaszországi kormányváltás lehetőségét vázolta fel Silvio Berlusconi többszörös volt miniszterelnök, a Hajrá Olaszország (FI) párt elnöke, aki új parlamenti többség létrehozását szorgalmazta az Il Giornale című napilap vasárnapi számában. A lap szerint a járványkorlátozások feloldása után újraindult római parlamentben a kormánypártok - az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD) - folyamatosan veszítenek többségükből, elsősorban a felsőházban. Az M5S-ből kilépőkből sokan a Liga soraiba ülnek át, a Hajrá Olaszország szenátorai és képviselői pedig a Matteo Renzi vezette kormányerőhöz, az Élő Olaszországhoz pártolnak át.



„Így a FI beszivárog az egyik kormánypártba, növelve ennek erejét a PD-vel és az M5S-szel szemben” – mutatta be a lehetőséget az Il Giornale.

Csakhogy az ellenzéki jobbközép koalíció szombati római tömegdemonstrációján Matteo Salvini, a Liga vezetője és Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke is azonnali választásokat sürgetett. A 83 éves Silvio Berlusconi, aki személyesen nem is volt jelen a tüntetésen, ezt követően dobta be: ha mégsem lesznek rövid időn belüli választások, a jobbközép új szövetségekkel át tudja alakítani a jelenlegi parlamenti erőviszonyokat „új és jobb kormány” létrehozásával. Silvio Berlusconi – bár egységesnek nevezte az egyre inkább a Salvini-Meloni páros vezette jobboldali koalíciót – megjegyezte: a Ligával és az Olasz Testvérekkel ellentétben a Hajrá Olaszország keresztény, Európa-barát, az Európai Néppárt tagja, valamint az egyetlen baloldalellenes centrumpártnak számít. Elemzők szerint a hat százalék körüli Hajrá Olaszország önálló utat keres a huszonhat százalékos Liga és a tizenöt százalékra ugrott Olasz Testvérek mellett.