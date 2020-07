Hétmilliárdért hordta a védőeszközöket a Wizz Air

A kormány eddigi elszámolása szerint 300 milliárdot költött csak az eszközök – köztük több ezer lélegeztetőgép – beszerzésére, az azon felüli szállítási költségről ez eddig a legpontosabb összeg.

A külügyminisztérium adatai szerint összesen 99 úton 7,052 milliárd forintért szállított a Wizz Air légitársaság a magyar kormány megbízásából a koronavírus-járvány miatt beszerzett egészségügyi eszközöket – derült ki a Demeter Márta független országgyűlési képviselőnek adott tájékoztatásból.a a külügy tájékoztatása nyomán, amikor megírtuk, hogy 65 Wizz Air járat 4,713 milliárd forintért hozott egészségügyi eszközöket és védőfelszerelést. A kormány eddigi elszámolása szerint 300 milliárdot költött csak az eszközök – köztük több ezer lélegeztetőgép – beszerzésére, az azon felüli szállítási költségről ez eddig a legpontosabb összeg. A Demeter Mártának átküldött szerződések alapján egy Peking-Budapest retúr út átlagosan 53-60 millió forintba (150-170 ezer euróba) került, de voltak ettől eltérő értékű utak is. A leggyakoribb úticél Peking volt, de voltak járatok a Hongkonggal szomszédos Sencsenbe és a dél-kínai Hsziamenbe is. Feltűnik a szerződések között egy azerbejdzsáni szállítmány is, ez feltehetően azt a tízezer maszkot tartalmazta, amit az ottani autokrata kormány ajánlott fel Magyarországnak, mint a Türk Tanács tagjának. A listán feltűnik egy 37 ezer eurós út is, ami az izraeli Ben Gurion reptérre vezetett április 27-én. A magyar kormány a járványhelyzet idején különleges jogosítványaival élve nem pályáztatás útján, hanem közvetlenül kereste meg a magyar alapítású Wizz Airt, hogy közreműködjön az egészségügyi eszközök szállításában. A mai napig nem tisztázott, hogy miért a fapados járatairól ismert társasággal szerződött a kormány, noha a honvédségnek is van szállító járműve, illetve vannak kifejezetten áruszállításra specializálódott légitársaságok is. A Wizz Air tavaly több mint 820 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A járvány kitörésével gyakorlatilag teljesen leállt a légiközlekedés, több légitársaság csődbe is ment.