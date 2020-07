Vádat emeltek a kamupártokat futtató Seres Mária és férje ellen

Családon belül maradt a kampányra adott állami támogatás, 117 millió forintot kér számon az ügyészség a házaspár.

Különösen nagy értékű költségvetési csalás miatt küldene börtönbe egy házaspárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, azzal vádolják őket, hogy pártalapítókként 117 millió forintot tüntettek el 2014. évi országgyűlési választások alkalmával kapott állami támogatásokból.

Összeálltak a haverok, több százmillió volt a tét

A vádirat és az ügyészségi közlemény szerint mind a férj, mind a feleség rendelkeztek egy-egy saját párttal, melyek csak formálisan működtek, a tagokat ismerőseik közül gyűjtötték össze. 2013-ban – készülve az egy év múlva esedékes parlamenti választásra – a házaspár egy új pártot alapított, melynek vezetője egy ismerősük lett, azonban a párt nevében meghatalmazással a férj járt el teljeskörűen. Az új párt indult is a választáson, 67 egyéni jelöltet állított. Az államtól közel 300 millió forintot kapott a párt a kampányra, mely összeget a törvény szerint kizárólag kampánycélra (plakátolás, rendezvénytartás, reklám ) lehetett költeni.

Budapesti ingatlanra is telt az átutalásokból

Ahogy a pénz megérkezett a párt bankszámlájára, annak egy részét a férj meghatalmazás alapján átutalta a felesége pártjának számlájára, az asszony pedig azt nagyrészt tovább utalta a férje pártjának bankszámlájára.

Az átutalások jogcíme mindig kampánytevékenység volt, de ilyet a pártok nem végeztek, azt a vádlottak csak kitalálták. A pénzből a férj 75 millió forintot készpénzben felvett. A nő is vett fel készpénzt pártja bankszámlájáról, sőt Budapesten egy ingatlant is vásárolt a pénzből.

Kamupártok keresztanyja

az ügyészségi közleményben névtelenül említett páros valójában a Seres-Stekler házaspár. Ezt erősíti meg az MTI értesülése is, mely szerint az ügyészség a Seres Mária Szövetségesei nevű párt elcsalt kampánypénzei miatt emelt vádat. A házaspár ügyeiről a Gulyás Márton aktivistához köthető Partizán blog számolt be a Rablópártok című filmben. A frissmédia.hu úgy tudja, hogySeres Mária Szövetségesei nevű párt elcsalt kampánypénzei miatt emelt vádat. A házaspár ügyeiről a Gulyás Márton aktivistához köthető Partizán blog számolt be a Rablópártok című filmben. A kamupártok keresztanyjaként is emlegetett Seres Mária és férje, Stekler Ottó az elmúlt két választás során kétmilliárd forintnál is több állami támogatást tüntethetett el nyom nélkül a hat hozzájuk köthető kamupárton keresztül. A tényfeltáró film szerint Seresék úgy tudták elkövetni a visszaéléseket, hogy nem semmisítették meg 2006-ban azt a több mint 600 ezer szignót, amelyet a képviselők költségtérítésének elszámolása miatti népszavazási kezdeményezésével gyűjtöttek.

A lapértesülés kapcsán a Népszava is rákérdezett a házaspár érintettségére; Szilágyi László főügyészségi csoportvezető sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az értesülést. A letöltendő börtön mellett a főügyészség pénzbüntetés szabna a vádlottakra, és indítványozzák, hogy foglalják le a jogtalanul szerzett vagyont is. A nyomozás során a házaspár két ingatlanát is zár alá vette a nyomozó hatóság, így a vagyonelkobzás részben biztosítva van. Mivel a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált pártok még ma is működnek papíron, ezért azok megszüntetését is indítványozta az ügyészség.