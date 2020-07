A szociális dolgozók béréről kérdeznék Káslert, szerinte nincs miről beszélgetni

Ez egy politikai akciónak ígérkezik – üzente a miniszter az őt vitára ívó Ungár Péternek.

Nem csak hogy nem ígért konkrét fizetésemelést a szociális ágazatban Kásler Miklós, de az erről folytatott nyilvános beszélgetést is feleslegesnek tartja – ez derült ki abból a mini interjúból, amit saját Facebook-oldalán osztott meg az emberi erőforrások minisztere.

Kásler Miklós a 8. alkalommal ült le a Pesti Srácok újságírójával, Samók Dáviddal, hogy saját magát kérdeztesse a Miniszteri percek keretében. Samók arra emlékeztette a minisztert, hogy Ungár Péter LMP-s képviselő vitára hívta őt az idáig elmaradt béremeléssel kapcsolatban. Az emberek elsősorban arra kíváncsiak, elfogadja-e a miniszter úr ezt a felkérést” – mondta az újságíró.

Kásler ugyanakkor a béremelésre vonatkozó kérdésre sem akart igennel vagy nemmel válaszolni: ehelyett azt fejtegette, hogy „ennek a beszélgetésnek nincs tárgya” és csak politikai akciónak ígérkezik.

Ezután jókora önellentmondásba futott bele: mint mondta, Ungár azt akarja az ő szájába adni, hogy nem adják meg a kellő tiszteletet, anyagi megbecsülést a szociális ágazat dolgozóinak.



Az Emmi vezetője ezt azzal ellensúlyozta, hogy az utóbbi öt évben valamilyen úton-módon mindig adtak plusz juttatásokat az ágazat dolgozóinak, és fizetésük 114 százalékkal emelkedett 2010-hez képest.

Kásler Miklós később sem ígérte meg egyértelműen, hogy az ágazat dolgozói béremelést kapnának – ez szerinte mindig a gazdaság teljesítőképességétől függ.

A koronavírus-járvány újból erősödésével kapcsolatban Kásler megjegyezte, „halálos vírusjárvány terjed a világban”, és ez a tendencia a szomszédos országokkal kapcsolatban is. Mint mondta, az eddigi elemzések alapján két-három hétre előre nagyon pontosan meg tudták becsülni a járvány alakulását – ha továbbra is precíz döntéseket hoznak, és a lakosság is fegyelmezetten betartja az előírásokat, figyel a higiéniára és a távolságtartásra, akkor nem lesz veszélyes a második járványhullám sem. Azt, hogy ez mikor következhet be – szeptemberben vagy jövő januárban – Kásler nem tudta megmondani. Nyilatkozata némi zavart jelent a NER-ben, hiszen az újságíró és Kásler is tényként beszélt az újabb hullámról – Orbán Viktor viszont pénteki rádióinterjújában azt fejtegette, hogy a következő roham elkerülhető lehet