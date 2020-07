Ledöntötték a rabszolgaság ellen a XIX. században harcoló fekete emberi jogi aktivista szobrát is

Sokan éltek vissza az enyhítésekkel, de botrány nélkül nyitottak ki a három hónap után először a brit kocsmák. Távolról sem minden angliai étterem és kocsma tért vissza, e sorok írójának lakhelye környékén például szombaton még egyetlen üzemelő vendéglőt sem lehetett találni. Ott, ahol a körülmények megengedték és a tulajdonosok elszántsága is megvolt a kiéhezett-szomjas kuncsaftok fogadására, szokatlan rítuson estek át az előre asztalt foglalni kényszerülők . A lassan elkerülhetetlen lázmérés és fertőtlenítés után a vendégeknek egy esetleges későbbi kontaktuskeresés és tesztelés miatt meg kellett adniuk elérhetőségüket. Több helyen mobiltelefonos applikáción keresztül kellett benyújtani az eldobható papír étlapról kiválasztott rendelésüket. A híres angliai pubok egy részében csak két órás időtartamra lehetett asztalt rezerválni, illetve szó sem lehetett a bárpult közelébe lépni és ad hoc rendelni. London vigalmi negyedében, a Sohóban és más nagyvárosok központjában tömegjelenetek alakultak ki. A vendégek fittyet hánytak Boris Johnson kormányfő és Matt Hancock egészségügyi miniszter figyelmeztetésére, hogy az egy méterres távolságtartás semmibevétele a Covid-19 fellángolásával, egyben a szigorú korlátozások visszaállításával jár. Ahogy azt John Apter, az Angliai és Walesi Rendőrszövetség elnöke előre megjósolta, "kristálytiszta, hogy részeg emberek nem tartják be az előírt távolságot". Ha óriási botrány nem is tört ki, a délnyugat-angliai turistaparadicsomokban, Cornwallban és Devonban több mint ezer incidens igényelt rendőri beavatkozást. Keresve sem lehet jobb magyarázatot találni arra, miért ódzkodnak a helybéliek az idegenforgalom megélénkülésétől. A skóciai kocsmák csak a hónap közepén tárják ki ajtajukat. A határhoz közel lakók azonban kihasználták az észak-angliai lehetőségeket. A szinte a választóvonalon található Berwick-upon-Tweed egyik kocsmárosa szerint a foglalások 70 százaléka Skóciából érkezett. Ettől függetlenül a Panelbase közvélemény-kutató intézmény felmérése szerint 54 százalékra emelkedett a skót függetlenség támogatóinak aránya. A megkérdezettek között háromszor annyian gondolják Nicola Sturgeonről, az edinburghi-i adminisztráció fejéről, hogy jó munkát végzett a járvány leküzdése során, mint Boris Johnsonról. Sir John Curtis professzor, a szigetország első számú közvélemény-kutatója szerint a skót kormány válságmenedzselése az eddiginél több választópolgárt győzött meg a függetlenség előnyeiről. Sturgeon a Covid-19 nagy-britanniai támadása óta minden munkanapon tartott a tévén közvetített sajtótájékoztatót, míg a Downing Street 10. lakója csak néhányszor vezette a briefinget és az első adandó alkalommal be is szüntette a napi fejtágítót. Jelenleg Rishi Sunak pénzügyminiszter a legnépszerűbb tory politikus. A Deltapoll kutatása alapján a 40. születésnapját nemrégiben betöltött, fontos pozícióba csak a februári kormányátalakítás során került honatya kedveltségi mutatója +41, szemben a kormányfő +2-jével. A Sunak magabiztos fellépésének és a pandémia okozta súlyos gazdasági visszaesés áldozatai iránt mutatott empátiájának köszönhető támogatás tiszavirág életű lehet, ha a jelenleg 9,3 millió kényszerszabadságra küldött dolgozó már nem kapja meg a fizetés 80 százalékának megfelelő kompenzációt. Sunak szerdán terjeszti be mini-költségvetését, amelynek jelszava "munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek".