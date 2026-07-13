Ők kapták a Radnóti-díjakat

Magyarország a "nácizmus kapujában áll és rajtunk, baloldaliakon, jobboldaliakon, hívőkön és nem hívőkön múlik, hogy azon a kapun belépünk-e vagy sem" - mondta Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke pénteken, a rasszizmus elleni világnapon, amikor átadta az idei Radnóti Miklós Antirasszista-díjakat.