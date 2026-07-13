A konfliktus egy brit szélsőjobboldali aktivista börtönbüntetése miatt tört ki.
Senki nem vállalja a felelősséget a rasszizmussal nem vádolható volt rabszolga emlékének meggyalázásáért.
Némák maradtunk, amikor a szegényeket, menekülteket és melegeket gyalázták, de kikérjük magunknak a „rémisztő képződmény” megnevezést? - kérdezi a katolikus pap.
S. Ferenc annyira utálta a gyűlöletet, hogy azt csak bántalmazással tudta kifejezni.
A romák elleni erőszakra való felhívás Olaszországban annak az erőszakhullámnak a visszhangja, amely az egész kontinensen tapasztalható ellenük.
Magyarország a "nácizmus kapujában áll és rajtunk, baloldaliakon, jobboldaliakon, hívőkön és nem hívőkön múlik, hogy azon a kapun belépünk-e vagy sem" - mondta Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke pénteken, a rasszizmus elleni világnapon, amikor átadta az idei Radnóti Miklós Antirasszista-díjakat.