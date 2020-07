Cenzúrától tart Németh Szilárd, de hősiesen kijátssza az ellenzéki terrort

Bár a kabinet saját pártjától vonta el a legnagyobb összeget, a Fideszt érintheti legkevésbé fájdalmasan a támogatás megfelezése.



Összesen 1,279 milliárd forint milliárd forintot vont el a kormány a pártoktól, a járvány elleni védekezésre hivatkozva, az összeget pedig a közös járványalapba utalták át – írja a 444.hu . A portál összesítése szerint

ez majdnem akkora összeg, mint amennyit az Orbán-kabinet az idei tűzijátékra szánna – korábbi sajtóértesülés szerint 1,3 milliárdot költenének a látványosságra, míg az államalapítás több naposra tervezett ünnepsége akár 6,5 milliárd forintba is kerülhet.

Az elvonás a gyakorlatban úgy néz ki – írja a lap – hogy a pártok a második félévben már egyáltalán nem kapnak költségvetési támogatást, azt ugyanis negyedévente, négy részletben elosztva kapják. Miután a januári és az április részlet még megérkezett, a 3. és a 4. részletet egyszerűen már nem fizeti ki az állam.

Ezeknek a támogatásoknak a felét vonta el a kormány: • Fidesz 968 millió forint • Jobbik 510 millió forint • MSZP 305,5 millió forint • LMP 218 millió forint • DK 207 millió forint • KDNP 180 millió forint • Párbeszéd 91 millió forint • Momentum 44,3 millió forint • Magyar Kétfarkú Kutyapárt 24,6 millió forint

A Fidesznél aligha tartottak válságtanácskozást, hogy akkor miből oldják meg üzeneteik eljuttatását a választóikhoz, arra bőven alkalmasak a kormány több tízmilliárd forint közpénzből - a járvány idején is - futtatott hirdetései, a nemzeti konzultáció és a szintén közpénzből megtámogatott kormánypárti médiabirodalom. Az ellenzéki pártokat viszont komoly csapásként érte az elvonás, különösen a Jobbikot, ami 255 millió forintot veszít így, miközben anyagi helyzetüket már 2017 decemberében megrendítette, hogy az Állami Számvevőszék 660 millió forintra büntette őket a Simicska Lajostól kapott plakáthelyek miatt. A DK a 2022-as választási kampányra szánt keretet veszítette el a kormányzati döntés következtében, ráadásul ők is harcolnak az ÁSZ-szal, ami felfüggesztette állami támogatásaik kifizetését, a 2017-2018-as évek pártelszámolásának hiánya miatt; a Demokratikus Koalíció szerint ezeket a számlákat nem is tudják már benyújtani, hiszen az elszámolásuk megsemmisült székházuk leégésekor. Az elvonásokat indokolatlannak, politikai alapúnak nevezte a Párbeszéd is.

A hírportál ugyanakkor hozzáteszi, a holdudvar fenntartásában fontos pártalapítványok költségvetését valóban nem nyirbálták meg, így megmaradt • a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (Fidesz) mintegy 1,47 milliárd forintja • a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány (Jobbik) 702 milliója, • a Táncsics Mihály Alapítvány (MSZP) 359 milliója, • az Ökopolisz Alapítvány (LMP) csaknem 213 milliója, • az Új Köztársaságért Alapítvány (DK) 194,5 milliója, • a Barankovics István Alapítvány (KDNP) 150 milliója, • a Megújuló Magyarországért Alapítvány (Párbeszéd) 27,5 millió forintja • Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány (Momentum) 74,2 milliója, • a Savköpő Menyét Alapítvány (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) 41,3 millió forintja.