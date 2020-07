Macronról szól az új francia kabinet

Az elnök a kinevezésekkel világossá tette, ő határozza meg az irányvonalat.

Nem csak a nem éppen ismert személyiség, Jean Castex múlt pénteki miniszterelnökké való kinevezése jelzi, hogy a 2022 tavaszán esedékes francia választásig Emmanuel Macron kívánja dominálni a belpolitikát, hanem az új francia kormány összetétele is. A legnagyobb változás mindenképpen az, hogy távozik a kabinetből az elnökhöz mindig hű belügyminiszter, Christophe Castaner, aki többször is „elvitte a balhét” helyette. Legutóbb például a rendőrségben váltott ki felháborodást azzal, hogy a fekete bőrűek jogait védő Black Lives Matter mozgalom hatására azt közölte, a francia rendőrségben is alaposabban utánajárnak a túlkapásoknak és menesztik mindazokat, akik visszaéltek hatalmukkal. Ez a rendőrök körében aggodalmat szült. Castanert az eddigi költségvetési miniszter, Gérald Darmianin váltja a poszton. Az eddigi város- és lakásügyi miniszter, Julien Denormandie pedig az mezőgazdasági- és élelmezésügyi minisztérium élére kerül. Ez utóbbi két kinevezés érdekessége az is, hogy mindkettőjük politikai mentora Nicolas Sarkozy egykori francia elnök volt. Macron egyre jobban hallgat elődjére, hírek szerint az is Sarkozy tanácsa volt, hogy cserélje le miniszterelnökét, Édouard Philippe-t, mert ez jót tehet személyes megítélésének az elnökválasztás közeledtével. A kinevezések ugyanakkor megerősítik azokat a feltételezéseket is, amelyek szerint Macron egyre inkább jobbra nyit és a Republikánusok szavazóira fáj a foga. Igaz, ez nem is feltétlenül új törekvés részéről, hiszen nem csak Castex, Philippe is előzőleg a jobbközép párt tagja volt.

Edouard Philippe leköszönő és Jean Castex, frissen kinevezett miniszterelnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Akadnak tárcavezetők, akik megőrizhették munkájukat. Közéjük tartozik a diplomácia vezetője, Jean-Yves Le Drian, akinek nem kell kiköltöznie a Quai d’Orsayból. Maradhat a védelmi tárca élén Florence Parly, a gazdasági- és pénzügyminiszter Bruno Le Maire és nem lesz változás az egészégügyi minisztérium élén sem, ez utóbbit Olivier Véran irányítja. Új igazságügyi miniszternek a temperamentumos sztárügyvédet, Éric Dupond-Morettit nevezték ki, aki nemrégiben a televíziókban átfogó igazságügyi reformot követelt és azt, hogy nagyobb függetlenséget biztosítsanak a bírák számára. Macron programjában elvileg igen fontos szerepet játszik a klímavédelem, ezért nem meglepő, hogy a környezetvédelmi tárca élére azt a Barbara Pompilit nevezte ki, aki korábban a zöldeknél politizált, s még Francois Hollande elnöksége idején államtitkárként ténykedett. Némi meglepetés Roselyne Bachelot kultuszminiszterré való kinevezése. Igaz, az egykori gyógyszerész igazi jolly jokernek számít, állt már az egészségügyi tárca élén is, az utóbbi időkben talk showkban szerepelt. Macron a kinevezésekkel világossá tette, hogy a politikai irányvonalat minden korábbinál erőteljesebben határozza majd meg, s még inkább háttérbe szorul a miniszterelnök jelentősége.