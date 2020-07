A Kaleta-ügy után szigorítana a törvényeken a kormány

Repkednek az állami milliárdok, amelyekből a fű és a fénytechnika mellett a Nemzeti Sport főszerkesztője cégének is jut.



Először jelentek meg konkrét számok arról, hogy mennyibe is kerülhet a jövőben a 190 milliárd forintból felhúzott Puskás Aréna fenntartása, amire összesen 720 millió forintot szánnak a következő egy évben – írta a G7.hu . A komplexumot kezelő Nemzeti Sportközpontok (NSK) a különböző feladatokra két tendert is kiírt a napokban, és már most is az 1 milliárd forintot közelíti az az összeg, amit eddig az új stadionra szántak. A közbeszerzési dokumentumok alapján a kisebb összegű pályázat a Puskás Aréna pályakarbantartási feladatairól szól, amire 180 millió különítettek el. A kiírás alapján a nyertesnek kell gondoskodnia a teljes pályamunkákról, a fűnyírástól kezdve a locsoláson át a teljes pályaápolási technika kezeléséig. A másik tender keretében a rendezvénytechnikai szolgáltatásokat szerzi be az NSK 540 millió forintból. A nyertes feladata lesz, hogy a Puskás Aréna sporteseményeihez illetve egyéb rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpad-, és vetítéstechnikai feladatokat ellássa, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközöket biztosítsa és üzemeltesse.

A G7.hu arra is emlékeztetett, hogy márciusban hasonló összegben határozatlan időre már leszerződtek az állami Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) mélyebben nem részletezett üzemeltetési szolgáltatásokra, és számos kisebb megállapodást is kötöttek. Egyebek mellett évi 5 millió forintot fizetnek azért is, hogy a Puskás Aréna használhassa a Puskás nevet, méghozzá egy olyan cégnek, amelynek legnagyobb tulajdonosa a Nemzeti Sport főszerkesztője, az Orbán Viktor által alapított felcsúti akadémia egykori kommunikációs igazgatója, Szöllősi György – jegyezte meg a portál.