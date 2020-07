Megjelent a koronavírus egy 250 fiatalt üdültető sátoraljaújhelyi táborban

A katonai gép pilótája a helyszíni parancsnok utasításait követhette a tragédiába torkollott mentés során.

A Belügyminisztérium alá tartozó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) úgynevezett kárhelyparancsnokának utasításait követhette az a katonai mentőhelikopter, amely végül főszereplője lett egy súlyos szakmai fiaskóba és tragédiába torkolló balesetnek – tudtuk meg szakmai forrásainktól. Informátoraink hangsúlyozták: a katonai gép pilótája mentési körülmények között mindenkor a katasztrófavédelem utasításainak köteles engedelmeskedni. „Akkor is, ha a pilóta egy ezredes, a kárhelyparancsnok pedig egy őrmester” – világította meg a helyzetet egyik forrásunk. Szombat délután Vértesszőlős felett egy siklóernyős kénytelen volt egy erdős területre berepülni, ahol 20-25 méter magasan fennakadt a fán, ám sikerült biztonságban elhelyezkednie egy ágon, és értesítette a vele repülő siklóernyős társát is. Bár a siklóernyős fiatalember „civilben” képzett ipari alpinista is volt, így megfelelő felszereléssel könnyen le tudott volna jönni a fáról, az időközben a 112-es riasztás alapján reagáló OKF mégis úgy döntött, hogy a Magyar Honvédség Légi Kutató-Mentő Központjától kérnek segítséget. Az egyelőre tisztázatlan, hogy ki döntött arról, hogy pontosan milyen gépet használjanak. A megérkező katonai gép ugyanis egy hét tonnás MI-8-as felderítő-mentő-szállító helikopter volt, amely ezután két alkalommal is 10-15 méteres magasságban berepült a fán ücsörgő siklóernyős fölé. Az esetet a helyszínen látta a siklóernyős pilóta társa, Illés Viktor, aki egy részletes, videóval ellátott posztban tudósított az esetről. Eszerint már az első mentési kísérletnél látható volt, hogy a hatalmas gép rotorjai óriási szélvihart okoztak lent az erdőben, gyakorlatilag papírként hajlítgatva a fák lombkoronáját a rajta kapaszkodó emberrel. Ekkor a katonai gép rövid időre eltávolodott a helyszíntől, így remélni lehetett, hogy az akkor már a helyszínre tartó ipari alpinisták oldhatják meg a helyzetet. Kisvártatva azonban a katonai gép visszatért, és újból nekiveselkedett az akciónak. Illés leírása szerint egy kötelet engedtek le a fák közé, mintha azt várták volna, hogy a fán kapaszkodó ember egy kézzel kapja el azt 15-20 méter magasan, ami szakmailag nonszensz. Ekkor történt, hogy a gép alatt a fa végül nem bírt a helikopter okozta óriási szélviharral és derékban kettétört, a rajta kapaszkodó siklóernyős pedig több mint tíz métert zuhant és súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, mellette pedig egy mentőorvos is súlyos sérüléseket szenvedett a lezuhanó faágaktól. Az ügyet jelenleg a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja, így a Honvédelmi Minisztérium (HM), erre való hivatkozással, nem nyilatkozott érdemben az ügyről. Annyit közöltek, hogy a „kutató-mentő szolgálat a mentési protokollnak megfelelően, a mentésirányító által meghatározottak szerint járt el.” Tavaly egyébként kilenc, idén eddig három esetben kaptak riasztást a légi mentők. A szaktárca szerint a három havonta végrehajtott gyakorlás biztosítja a gépszemélyzetek állandó felkészültségét. – A gyakorlás keretein belül a személyzet tagjai alpin-technikai lecsúsztatási- és csörlési feladatokat hajtanak végre nappali- és éjszakai körülmények között – írta a HM. Kerestük az ügyben a Belügyminisztériumot – mint a katasztrófavédelem felettes szervét –, és arra voltunk kíváncsiak, hogy az OKF pontosan miért a honvédségi légimentőket riadóztatta, és miért nem az ipari alpinistákat vonták be az akcióba, ám egyelőre nem válaszoltak a kérdéseinkre.