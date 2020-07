Állami beavatkozást kérnek a siófoki viharjelző védelmében

A Somogy Megyei Kormányhivatal június 12-i határozatában engedélyezte, hogy ötszintes apartmanházat építsenek az Országos Meteorológiai Szolgálat viharjelző obszervatóriumának tőszomszédságába. A szakemberek szerint ez veszélyezteti az állomás méréseinek pontosságát.

- Demonstrációt is készek vagyunk szervezni, ha a ma beadott írásbeli kérdésemre Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nem azt válaszolja, hogy az állam nemzetstratégiai okokból megakadályozza az ötszintes apartmanház megépülését a balatoni viharjelző obszervatórium mellett – jelentette ki pénteki, siófoki sajttájékoztatón Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos országgyűlési képviselő., a Somogy Megyei Kormányhivatal június 12-i határozatában engedélyezte, hogy megannyi szakmai és civil tiltakozás ellenére ötszintes apartmanházat építsenek az Országos Meteorológiai Szolgálat 1956 óta működő viharjelző obszervatóriumának tőszomszédságába. A szakemberek szerint ez veszélyezteti az állomás méréseinek pontosságát, melyeknek stratégiai szerep jut a térség klímaváltozásának elemzésében, s cseppet sem mellékesen az életvédelem szempontjából fontos balatoni viharjelzésben. - Konkrét választ várunk Gulyás Gergelytől: az állam számára az emberéletek, a biztonságos viharjelzés a fontosabb, vagy hogy beépülhessen ez az 1200 négyzetméternyi, még szabad, zöld Balaton-parti terület is? – hangsúlyozta Potocskáné Kőrösi Anita. Hozzátette, nagy a felháborodás a döntés miatt, s elvileg a kormány szándékai is megegyeznek a tiltakozókéival, hiszen tavaly rendeletet alkotott, mely szerint a viharjelző 60 méteres körzetében nem lehet építkezni, a tervezett apartmanház viszont mindössze 13 méterre állna az obszervatóriumtól. - Az építtető azonban már a rendelet hatályba lépése előtt jogot szerzett az építkezésre, ám nemzetstratégai szempontokra hivatkozva az állam még közbeléphet - véli a politikus. Lengyel Róbert, Siófok független polgármestere arról beszélt, hogy a helyiek többsége bizonyosan ellenzi az építkezést. - Egy ilyen, szakmai érveken alapuló ellenállás esetén is csak a húszezres-kötegeket kell nézni, vagy meg lehet látni mögöttük a csodálatos Balatont is? – tette fel a kérdést a városvezető. Ságodi Zoltán az LMP, míg Balla Péter a Momentum helyi szervezete nevében fejezte ki aggályát egy újabb vízparti zöldterület beépítése ellen, illetve, hogy a klímaváltozás miatt is fontos adatokat semmisíthet meg az épületmonstrum felhúzása a meteorológiai obszervatórium közvetlen szomszédságába. Nemcsak a helyi politikusok, a civilek is tiltakoztak a beruházás ellen, Hajósy Adrienne, a Nők a Balatonért Egyesület aktivistája bejelentette: egyesületük az ombudsmanhoz fordult. A kormányhivatal döntése ellen 15 napig lehetett fellebbezni, ám arról még a politikusok sem tudtak, megtámadta-e bárki a döntést. A Népszava kérdésére a Pécsi Törvényszék közölte, közigazgatási lajstromuk „nem tartalmaz a határozat tárgyával összefüggésben adatot”. A meteorológiai szolgálatot, illetve főhatóságát, az agrárminisztériumot hiába kerestük, nem reagáltak kérdésünkre, hogy fellebbeztek-e az ügyben. Az apartmanházat Molnár György üzletember egyik vállalkozása húzná fel. A vállalkozó korábban a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market-csoport egyik tagjával alapított közös céget.