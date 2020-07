Ötfős cég nyert a BKK 1,3 milliárdos pályázatán, Pintér volt üzlettársa is jól járt

Az S-System Service félmilliárdot húzott be a tenderen, ám a cégadatok szerint az ötemberes Kona-Sec vitte el a nagyobb falatot.

Újabb vaskos pályázatot húzott be vagyonvédelemmel foglalkozó S-System Kft: ezúttal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiírásán taroltak, és nyertek el jelentős összegű megbízást - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből . A közlekedési központ március 27-én feladott ajánlati felhívásában egy évre keresett vagyonőröket és jegyellenőröket, akik több tízezer munkaórában védik a vállalat ügyfélszolgálatait, automatáit, ellenőrzik és irányítják az utasokat a kijelölt fővárosi járatokon. A két megpályáztatott feladatkörre 1,38 milliárdot szántak - aA cég vállalta, hogy 94 biztonsági őrrel és jegyellenőrrel, havi 14 ezer órát dolgozik majd a BKK-nak – az óraszámot pedig 30 százalékkal emelni is lehet.

Mint arról korábban is írtunk, az S-System Kft. valósággal tarol az állami és fővárosi tendereken: 1,2 milliárdért vigyáznak az Országos Bírósági Hivatal épületeire, őrizték például a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Magyar Művészeti Akadémia ingatlanjait , de szeretik őket a III. kerületben is, ahol 2014-ben rájuk bízták több iskola, valamint a békásmegyeri és a Kolosy téri piac felügyeletét.Kántor egykori hírszerző, aki korábban a belügyminiszter közvetlen munka- és üzlettársa volt – igazgatósági tagként vett részt például Pintér egykori vállalatában Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-ben, de Pajzs 07 Zrt.-ben is, ami 2010-ig szintén Pintér-érdekeltségnek számított.