Még két hétig élvezhetjük a futball élvonalát az amerikai földrészről. Közép-európai idő szerint szombat reggelre kialakult a 2026-os labdarúgó világbajnokság 16-os mezőnye.
Az RB Leipzig a nyolcaddöntőben a címvédő Liverpoolt búcsúztató Atlético Madriddal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni végjátékában.
A Magyar Kézilabda Szövetségben tegnap elkészítették a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőinek a párosításait.
A Magyar Kézilabda-szövetség kisorsolta a női Magyar Kupa elődöntőjének párosítását. A címvédő Győri Audi ETO a DVSC-vel, az FTC-Rail Cargo Hungaria pedig a Dunaújvárossal csap össze.