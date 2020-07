Szembement a törökök atyjával Erdogan, mecsetté alakíttatná a Hagia Sophiát

Az orosz ortodoxok, az Egyesült Államok és az Európai Parlament is tiltakozik a bizánci bazilika kisajátítása ellen – amivel Kemal Atatürk sem értene egyet.

Rendeletet adott ki pénteken Recep Tayyip Erdogan török elnö Hagia Sophia egykori ortodox székesegyház mecsetté alakításáról, röviddel azután, hogy a török legfelsőbb közigazgatási bíróság a nemzetközi felszólítás ellenére semmisnek minősítette az épület múzeummá alakításáról szóló, 1934-es minisztertanácsi döntést. Erdogan a szöveget hivatalos Twitter-fiókján is közzétette. A rendelettel a világörökséghez tartozó isztambuli épület megnyílt a muszlim közösségi imádkozások előtt, irányítása pedig a török vallásügyi hivatalhoz került - írja az MTI.



567 éve mecsetként jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba

A bíróság szerepét betöltő Államtanács (Danistay) a határozatát azzal indokolta, hogy a Hagia Sophia annak az alapítványnak a tulajdona, amely 1453-ban az akkori Konstantinápolyt meghódító II. Mehmed szultán nevét viseli, és az épületet "mecsetként bocsátottak a társadalom szolgálatára". A Hagia Sophiát mecsetként jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba, minősítése jogilag nem is változtatható meg - tette hozzá a testület.

A múzeum ismételten mecsetté alakítását célzó kérelmet 2016-ban egy konzervatív török egyesület nyújtotta be az Államtanácshoz. Az ügy egyetlen tárgyalásán, idén július 2-án a per érintettjeit hallgatták meg, az egyesület ügyvédjét, az állam jogi képviselőjét és az államfői hivatal jogi irodájának képviselőit. Az egyesület ügyvédje azzal érvelt, hogy a Hagia Sophia II. Mehmed szultán személyes tulajdona, és ezt a tulajdonjogot 1934-ben a kabinet figyelmen kívül hagyta. Az egyesület azt is állította, hogy az 1934-es dokumentumon Musztafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság alapítójának aláírása hamisított.

Erdogan döntése jelképes szakítás is lehet

Az épület 537-től a Bizánci Birodalom legfontosabb székesegyháza és az ortodox keresztény világ központja volt. A bizánci emlékművet 1453-ban II. Mehmed szultán alakíttatta dzsámivá, és 1935-ben Musztafa Kemál Atatürk, a karizmatikus török vezető döntése után nyitották meg újra világi múzeumként. Kemál Atatürk az épületről azt mondta,„Az emberi civilizáció emlékműve kell hogy legyen” .

Az, hogy Erdogan elnök újra iszlám vallási központtá tenné a Hagia Sophiát, azt is jelenti, hogy szembe fordul a felvilágosult, szekuláris értékrendet hirdető Kemál Atatürkkel, és a szultáni szemléletet vallja magáénak.

Egy Korán-részlet lehetett az előjel

Az Államtanács mostani határozatának előzménye, hogy május végén, a Konstantinápoly bevételének 567. évfordulóján tartott kormányzati megemlékezés keretében egy Korán-részlet is elhangzott az épületben, ami a görög kormány rosszallását váltotta ki. Athén szerint zavaró és elítélendő volt, hogy a Hagia Sophiát nem múzeumi célokra használták. Ankara az elmúlt hetekben többször hangoztatta, hogy az épület sorsáról a törökök szuverén joga dönteni, és jelezte: az Államtanács döntése alapján fognak eljárni a kérdésben.

A fél világ háborog a döntés miatt

I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka június végén megdöbbentőnek és elszomorítónak nevezte, hogy Törökország tervbe vette a Hagia Sophia mecsetté alakítását. Július elején Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is megszólalt az ügyben. Sürgette Ankarát, hogy hagyja meg az egykori bizánci építésű ortodox bazilikát múzeumnak, és ne alakítsa át mecsetté. Kirill orosz ortodox pátriárka a napokban ugyanerre szólította fel a török vezetést. Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos az Európai Parlament pénteki plenáris ülésén kijelentette: a Hagia Sophiának meg kell őriznie jelenlegi semleges státusát, minden más rendelkezés Isztambul toleranciáját és nyitottságát ásná alá. A nap folyamán az UNESCO szintén arra szólította fel Törökországot, hogy ne hozzon olyan döntést, amely "alááshatná" a világörökség részét képező, egyetemes értékű épület jövőjét. A műemlék 1985 óta szerepel az UNESCO világörökségi jegyzékében.



Erdogan szólni fog nemzetéhez

Erdogan péntek este, helyi idő szerint pontban 20 óra 53 perckor televíziós beszédben fog "szólni a nemzethez". A 20 és az 53 párosítása vélhetően a 2053-as esztendőre, tehát Konstantinápoly bevételének jövőbeni 600. évfordulójára utal.