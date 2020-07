Orbán asztalán van a második hullámról szóló elemzés, a hétvégén talán bele is néz

A miniszterelnök megkapta már az operatív törzs javaslatait arról, hogyan kerülhető el a vírus újabb berobbanása.

Csütörtökön tárgyalt az operatív törzs a szomszédos országokban kialakult járványhelyzetről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) azt a feladatot kapta, állítsanak össze egy javaslatcsomagot, hogy milyen intézkedésekkel tudják megakadályozni a vírus terjedésének újabb felfutását – mondta el pénteken a közmédiának nyilatkozva Lakatos Tibor, rendőrtiszt, a törzs vezetője. Lakatos úgy tudja, ezt a javaslatcsomagot Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén áttanulmányozza, és a jövő héten várhatóak különböző intézkedések - idézi szavait az MTI.

A törzs irányítója azt is kifejtette, hogy a magyarországi koronavírus-fertőzöttek jelentős része külföldről érkezőkkel került kapcsolatba - leginkább olyan környező országokból került be a vírus, ahol emelkedett a fertőzések száma.

Lapunk is beszámolt például a tömeges karanténnal végződő Tolna megyei lagziról . Mint Lakatos elmondta, itt Ausztriából érkezett az egyik tanú; tünetmentes volt, hazautazása után derült ki a betegsége. Ezt követően a nemzetközi jelzőrendszer értesítette az NNK-t, és 60 ember került megfigyelés alá; 14 napos karanténjuk hamarosan lejár. Többször előfordult az, hogy egy repülőgéppel utazóról derült ki, hogy fertőzött. A magyar hatóságok az utaslista alapján felkeresték az érintetteket és házi karanténba helyezték őket. A rendőrtiszt felidézte a mezőkövesdi esetet is: egy fertőzött tanár tünetei ellenére bejárt dolgozni, részt vett egy tantestületi értekezleten és az évzárón. Amikor diagnosztizálták a betegségét, a kontaktkutatás tárta fel a többi vele érintkezőt, és összesen 21 fertőzöttet találtak. A tanár egy másik településre is elment egy továbbképzésre, ahol 17 emberrel került kapcsolatba, de ott az eddigi adatok alapján senkinél nem diagnosztizálták a koronavírust. Az operatív törzs irányítója azt is hangsúlyozta, hogy az esetek zömében 24 órán belül felderítik a kontaktokat. A védelmi rendszernek része az is - tette hozzá Lakatos - hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) információs hálózata lehetővé teszi az államok információcseréjét. Ezen a rendszeren keresztül Magyarország is értesítést kap, ha olyan fertőzöttet észlelnek, aki magyar állampolgárral került kapcsolatba, vagy Magyarországon tartózkodott. Ezután a magyar hatóságok is megteszik a szükséges intézkedéseket.