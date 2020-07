Pattanásig feszült a helyzet: tüntetők ostromolják a belgrádi parlament épületét

Minden eddiginél drámaibb viszonyok alakultak ki a szerb fővárosban.

Bár Belgrádban elvben pénteken lépett életbe az az intézkedés, amely szerint tíz főnél többen nem gyülekezhetnek a koronavírus-járvány miatt, a tüntetések pénteken este is folytatódtak egy sor városban, köztük Belgrádban, Újvidéken, Nisben. A fővárosban a tüntetők már a parlament épületét ostromolják, s annak ajtaját próbálják kinyitni. Jobboldali radikális fiatalokról, feltehetően futballszurkolókról van szó. A rendőrség kevéssé érthető módon nem védte a szkupstina épületét, csak a tüntetők ostroma után indultak a parlament bejáratának irányába. Jelenleg is polgárháborús viszonyok uralkodnak a szerb fővárosban, folyamatosan petárdák robbannak. Drámai helyzet alakult ki. Megtámadták a tüntetésekről tudósító N1 televízió munkatársát. Az N1 Televízió jelentése szerint egy férfit késsel megsebesítettek a parlament épülete előtt. Őt elszállították a mentők, a támadót letartóztatták. Több ezerre becsülhető a tüntetők száma. Újvidéken a tüntetők a 021.rs jelentése alapján 19 órakor elindultak lezárni az autóutat, azonban rendőri kordonba ütköztek, nem engedték fel a megmozdulás résztvevőit az autóútra, ezért leültek a rendőrök elé a földre azt skandálva „Egy néphez tartozunk” – írta a Szabad Magyar Szó. Közben a járvány egészen tragikus méreteket ölt Szerbiában, egy nap alatt 386 fertőzöttet regisztráltak és 18-an vesztették életüket. Soha ennyien nem haltak meg az országban a Covid-19 következtében. Ettől függetlenül továbbra is nyitva van a szerb-magyar határ.