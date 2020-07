Tizenöt évet kaphat a férfi, aki szexuálisan zaklatta nevelt fiát és lányait

Az elmúlt fél évben a veszélyhelyzet alatti szabálysértések vitték a prímet.

Visszaszorultak a hagyományos bűncselekmények, de több mint 13,6 ezer ember kapott helyszíni bírságot a korlátozó intézkedések megsértése miatt – írja az mfor.hu rendőrség idei adatai alapján. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától most megérkezett legfrissebb adatok szerint a járvány jótékony hatással volt a közrendre, tovább csökkent a bűncselekmények száma. A rendőrség magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy az évek óta tapasztalt csökkenő tendencia erősödött, mint írták a portálnak: „a rendőrség évek óta befektetett bűnmegelőzési és felderítési munkája látszik megtérülni.” A Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) rendszerében nyilvántartott, a már lezárt eljárások első féléves adatait a rendőrség 2015-ig visszamenőleg tette az mfor.hu számára elérhetővé. A sorból természetesen kilóg az idei év, amikor március 28-tól kijárási korlátozást rendeltek el, amit csak június 18-ával vontak vissza. Az ENyÜBS adatai alapján idén az első hat hónapban országosan 22 500 lopást regisztráltak a rendszerben, ebből 6147 eset Budapesten történt. 2015-ben még 55 045 volt az országos esetszám, amiből 16 866 érintette a fővárost. Figyelemre méltó, hogy a lopások száma nem is idén zuhant nagyot, hanem 2018-ról 2019-re, 35 814-ről 23 573-ra. Alacsonyabb esetszámok mellett, de hasonló tendencia figyelhető meg a betöréses lopások és az autólopások esetében is. Viszont a rablásoknál országos szinten nagyobb volt idén az esetszám, mint az előző időszakban. Érdekesség, hogy Budapesten, ha minimális mértékben is, de csökkent az ilyen típusú bűncselekmények száma. A gazdasági portál a szabálysértési eljárásokra vonatkozóan is adatokat kért. Eszerint összesen 13 147 esetben tettek szabálysértési feljelentést, 13 666 emberrel szemben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. – Arra a kérdésünkre nem kaptunk választ, hogy összesen mekkora összegben szabtak ki bírságot – írta az mfor.hu. Legtöbben a kijárási korlátozás szabályait sértették meg, 26 756 alkalommal csak figyelmeztettek, 11 504 esetben viszont szabálysértési feljelentést tettek és 13 146 főre szabtak ki helyszíni bírságot a rendőrök.