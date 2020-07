Benyújtották az Airbnb-törvényt

Az önkormányzatok szabhatják meg, hány napig "airbnbzhetnek" területükön az ingatlantulajdonosok. Már augusztus 1-től jöhetnek a szigorúbb előírások.

Az "airbnbzés" körül az utóbbi hetekben kezdett el fogyni a levegő, miután Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója sajátos módon egy podcastban jelentette be, hogy Budapesten valamiképpen szabályozni fogják a rövid távú lakáskiadást. Ennek előzménye pedig a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének javaslata volt: eszerint évi 120 napban a főszezonra kellett volna korlátozni a hoteleknek egyre inkább konkurenciát jelentő rövid távú lakáskiadást. Sajtóértesülések szerint múlt héten a gazdaságvédelmi operatív törzs is rábólíntott az elképzelésre, ami azonban a kormányon már nem ment át. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón közölte : a kormány nem kíván dönteni ebben a kérdésben, inkább az önkormányzatok kezébe adja a szigorítás és a korlátozás jogát, erről pedig várhatóan már a jövő héten törvény is születhet. Az önkormányzatok akár teljesen be is tilthatják az „airbnbzést”, vagy továbbra is teljesen szabadon engedhetik. A kérdésben kiemelten érintett Budapesten így akár az is megtörténhet, hogy az utca egyik felén zavartalanul működhetnek továbbra is a lakáshotelek, két házzal arrébb viszont már nem. Elképzelhető persze az is, hogy fővárosi szinten valamiféle egységes szabályozás lesz. Karácsony Gergely legalábbis a kormánydöntés bejelentése után azt írta közösségi oldalán : a fővárosi önkormányzat kész együttműködni a kerületekkel a szabályozási munkában. A kérdés szabályozása ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű feladat - valószínűleg ezért is bízta a kormány inkább a helyi testületekre a népszerűtlen döntések meghozatalát -, hiszen mindenkinek meg van a maga érve és ellenérve a rövid távú lakáskiadással kapcsolatban. A szállodások régóta sérelmezik, hogy a lakáskiadásra nem vonatkoznak a hotelekre érvényes szigorú előírások, jelentős a területen a szürke gazdaság, így egyenlőtlen a verseny. A lakáskiadókat képviselő szervezetek viszont azzal érvelnek : amikor amúgy is kevés a vendég, nem szűkíteni, hanem színesíteni kellene a szálláskínálatot, különben a turisták Prágát, Bécset, vagy Krakkót választják Budapest helyett. A korlátozás ráadásul a fekete gazdaságot erősítené, holott a feketén működőket a lakáskiadók szervezetei is szeretnék visszaszorítani. Azt egyelőre nem tudni, az önkormányzatok miként döntenek, de a főpolgármester szavai alapján szigorítások várhatóak. Karácsony Gergely még múlt héten azt írta: olyan átfogó szabályozásra van szükség, ami - Amszterdam, Berlin vagy London mintájára - korlátozott időre teszi csak lehetővé egész lakások szállodaként való üzemeltetését, megszünteti a lakások turisztikai célú hasznosításának kedvező adózását, viszont jelentős adókedvezményekkel támogatja a lakások hosszútávú, biztonságos bérbeadását. A piac „fehérítése” érdekében pedig lehetővé teszi az önkormányzatok hozzáférését a turisztikai céllal hasznosított lakások adataihoz. Ha korlátozás jön, az borítékolhatóan hatással lesz a lakásárakra. Az ingatlankiadásból élő befektetők vagy eladják lakásaikat, vagy áttérnek a hosszú távú bérbeadásra, esetleg megpróbálják kombinálni a rövid és a hosszú távú lakáskiadást. Mindenképpen több lakás fog bekerülni így a kiadó és az eladó ingatlanok piacára, ami mindkét területen lenyomhatja az árakat.