Magyarországon a kórházakban tarolt a koronavírus: a betegek negyede kapta el itt a fertőzést

A hivatalos adatok cáfolják a kormányzat korábbi állításait, elsősorban a bűnbaknak kikiáltott Pesti úti idősotthonról.

A koronavírus-járvány idején Magyarországon a regisztrált fertőzöttek mintegy negyede kórházi fertőzésként kapta el a koronavírust, és a halálesetek csaknem fele is ilyen intézményi fertőzés nyomán következett be – írta meg az Index Müller Cecília adataira hivatkozva. Az országos tisztifőorvos minderről július 14-én a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) kezelt adatok alapján levélben tájékoztatta Karácsony Gergely főpolgármestert. A dokumentumot pedig a Főpolgármesteri Hivatal bocsátotta a portál rendelkezésére. – A járvány kezdete óta az egészségügyi intézményekben nozokomiális járványhoz köthetően 1062 személynél igazoltak PCR-vizsgálattal COVID-19 fertőzést, közülük 260 fő ápolt hunyt el. Július 14-ig 4258 volt a regisztrált fertőzöttek száma, azaz lényegében minden negyedik diagnosztizált beteg kórházi fertőzésként kapta el a kórt. A koronavírusos halálesetek száma 595 fő volt, közülük tehát minden második fertőződött meg egészségügyi intézményben – derült ki a hivatalos adatokból. Müller Cecília arról is írt, hogy korábbi tájékoztatásához képest két hónap alatt is nőtt azon budapestiek száma, akik kórházban lettek koronavírusosak. A tisztifőorvos szerint a fővárosi kórházak nozokomiális járványaihoz 713 fertőzött és 184 elhunyt személy tartozik. Amint arról a Népszava rendszeresen beszámolt, a járvány első nagy hulláma idején a kormány illetékesei rendre az idősotthonokat, elsősorban az ellenzéki vezetésű főváros által fenntartott Pesti úti intézményt tette „bűnbakká” a koronavírus terjedéséért.