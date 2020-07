Esőben Vettel volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

A 66 éves német sportvezető ezt a szervezet pénteki online kongresszusán jelentette be.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezetője másodszor is indul az elnöki posztért. A 66 éves német sportvezető ezt a szervezet pénteki, 136., a koronavírus-járvány miatt online megrendezett kongresszusán jelentette be. "Amennyiben önök, a NOB tagjai azt szeretnék, készen állok a második ciklusra elnökként, hogy további négy évig szolgáljam az általunk annyira szeretett olimpiai mozgalmat" - jelentette ki a sportolóként 1976-ban csapatban olimpiai bajnok vívó. A NOB-tagok közül többen támogatásukról biztosították az elnököt, ami a sok felszólalás miatt mintegy 45 perces csúszást eredményezett a programban. Bach beszédében figyelmeztetett: egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a politika saját céljaira használja fel a sportot. Hozzátette, a bojkottok "ismét valódi veszélyt" jelentenek az ötkarikás mozgalom életében. "Negyven évvel az 1980-as olimpia teljesen sikertelen bojkottját követően úgy tűnik, hogy néhányan még manapság sem akarnak tanulni a történelemből" - hangsúlyozta Bach, majd utalt arra, hogy az ilyen sportos bojkottnak semmiféle hatása nincs a politikai döntésekre. Az 1980-as, moszkvai olimpia bojkottja a rendező Szovjetunió afganisztáni bevonulása miatt történt, amely végül kilenc évig tartott. "Az 1980-as bojkott egyetlen politikai következménye az volt, hogy a következő, 1984-es Los Angeles-i olimpiát mások bosszúból bojkottálták". Egyelőre a következő olimpiák bojkottjáról még nem folynak komoly viták, a 2022-es, pekingi téli olimpiával kapcsolatosan már néhány politikus kifejezte aggodalmát az egyre ingatagabb és instabilabb hongkongi helyzet kapcsán. Bachot 2013-ban választották a NOB elnökévé, megbízatása nyolc évre szólt, másodszorra azonban már csak négy évig irányíthatná a szervezetet. Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) 63 éves elnökét beválasztották a NOB-tagok közé, a sportág szervezetének aktuális irányítója ötéves távollétet követően térhet vissza a testületbe. Az atléták - vezetőjük révén - évtizedeken át automatikusan tagjai lehettek a NOB-nak, ám Coe elődje, Lamine Diack 2015-ben korrupciós botrányba keveredett, így az olimpiai testület visszavonta a tagságát. Coe-val pedig az volt a problémájuk, hogy egy tanácsadó cégnél vállalt aktív szerepet, ami összeférhetetlenségnek számított. Az 1500 méteren kétszeres olimpiai bajnok brit sportvezetőt végül múlt hónapban jelölték tagnak, miután bizonyságát adta annak, hogy lemondott a cégnél betöltött szerepéről. A NOB végrehajtó bizottságába két helyre négyen pályáztak, végül az argentin Gerardo Wertheint, valamint a fülöp-szigeteki Mikaela Jaworski került be. Alelnökként a szingapúri Ser Miang Ng és az ausztrál John Coates személyében ugyancsak két sportvezetőt választottak meg.