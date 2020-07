Rétvári Bencének elfelejtett szólni az iskolaőrök elvárt végzettségéről az Emmi

Zavar támadt az erőben, az államtitkár teljesen mást mondott a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségről, mint saját minisztériuma.

Hogy a rendőrség miért engedett korábbi elvárásaiból, miért felel meg nekik az akár nyolc általánossal érkező pályázó is, arról csak sejtéseink lehetnek - az ORFK nem válaszolt a témában feltett kérdésünkre. A leendő őröket Budapesten és Pest megyében bruttó 230 ezer forintos, vidéken bruttó 220 ezer forintos bér, valamint cafeteria várja – ez nettóban mindössze 153- 146 ezres fizetést jelent. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet lapunknak nyilatkozó főtitkára szerint ilyen juttatás mellett nem csoda, ha a rendőrség nem talál majd elegendő tanult, felkészült jelentkezőt állás betöltésére. A „lyukakat” viszont gyorsan fel kell tölteni, hiszen a kormányzati döntés alapján szeptember elején országszerte 500 intézményben kezdik meg munkájukat az iskolaőrök.

Az pedig a tanárok megbecsültségéről árul el sokat, ha a Pongó által alacsonynak talált iskolaőri fizetés is bérfeszültséget okozott náluk, hiszen egy egyetemet végzett pályakezdő pedagógus fizetése - bruttó 210 ezer forint - is alacsonyabb, mint a pár elemi osztállyal és az egy hónapos tanfolyammal munkába álló őré.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szövetsége (PDSZ) országos választmányi tagja a Népszava kérdésére egyenesen sértőnek nevezte ezt a helyzetet – ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nagyon is indokolt lenne a középfokú végzettség elvárása, hiszen az iskolaőröknek komoly pedagógiai, pszichológiai, rendvédelmi felkészítésen kell átesniük.

A közalkalmazottti státuszban dolgozó őrök feladatait és kötelességeit egy Pintér Sándor nevével fémjelzett rendelet részletezi a Magyar Közlönyben, több oldalon keresztül: az mfor.hu által is idézett szabályozásból kiderül, hogy a iskolaőröknek megadott számú fekvőtámaszt, felülést kell produkálniuk, és 1500 méteres síkfutást is elvárnak tőlük a felvételhez. A munkához elég, ha a jelentkező átlagos intelligenciával, kommunikációs képességgel és átlagos érzelmi-indulati kontrollal bír. Az őrök tonfát, bilincset és könnygázsprét is kapnak, és ezeket a rendeletben meghatározott helyzetekben saját belátásuk szerint is használhatják.