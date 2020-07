Lemondott a fideszes polgármester, feloszlatta magát a gánti képviselő-testület

Egy idős független képviselő még tavasszal a koronavírus-veszélyeztetettség miatt távozott, a község fideszes vezetője terhessége miatt távozik.

Gánton egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik, működésképtelenné vált a testület – írta a hvg.hu FEOL értesülése alapján. – A volt önkormányzati képviselő, Muszkáné Gömöry Zsuzsanna még tavasszal azért adta vissza a megbízását, mert elmúlt 70 éves, így a koronavírus terjedésekor fokozottan veszélyeztetettnek számít – idézte fel a portál, amint azt is: Spergelné Rádl Ibolya fideszes polgármester azzal indokolta a lemondását, hogy januárra várja a második gyerekét. Kettejük lemondásával az öttagú testület működésképtelen, három képviselővel, polgármester nélkül pedig a bizottságok sem működhetnek tovább. Ezért szeptemberben nemcsak új polgármestert, hanem új képviselőket is kell választani. Spergelné Rádl Ibolya egyébként három hónapos terhesen a nyarat még átdolgozza. Mint elmondta, még átadna egy tájházat és egy bauxitbányászati múzeum avatására is készül.