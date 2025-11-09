Orbán apja lemondott Gántról

Egy hivatalos dokumentum szerint Orbán Győző cége visszamondta a Gánt-Gránásra tervezett lerakó engedélyeztetési eljárását. A helyiek már tényként kezelik, hogy nem épül meg a projekt – írja a magyarnarancs.hu. A miniszterelnök családjának érdekeltségébe tartozó vállalkozás, a Nehéz Kő Kft. hétfőn jelezte az illetékes megyei kormányhivatalnak, hogy elállna a további engedélyeztetési eljárástól, azaz egyelőre nem építene hulladékfeldolgozót Gránáson.