Sokszor túl későn fordulnak orvoshoz a magyar férfiak

Az elhízás veszélyes, de a gyors súlycsökkentést, ha sikerül egyáltalán, megsínyli a szervezet.

A túlsúly egy idő után betegségeket okozhat, ördögi körbe taszíthat. „Ha valaki a korábbinál kevesebbet tud mozogni, de az étkezési szokásai nem változnak, egyre kövérebb lesz. Az elhízás anyagcsere problémákat okoz, csökkenti az életévek számát és növeli a daganatos betegség kialakulásának kockázatát is. Nem beszélve arról, hogy ha bármilyen műtétre van szükség, sokkal nagyobb a rizikó az altatásnál és a beavatkozásnál is” – mondta Káposztás Zsolt, a Duna Medical Center sebésze. Az elhízás miatt nehezebbé válik a lélegzés, alvási apnoe is kialakulhat. Az asztma, a magas vérnyomás és a cukorbetegség előfordulása is fokozott, ami a szív komolyabb megbetegedéséhez vezethet.

A hízásnak lehetnek endokrinológiai okai; bizonyos mirigyek megváltozott működése miatt is növekedhet a súly, de állhat a háttérben pszichológiai, lelki probléma is, és az egészségtelen, mozgáshiányos életvitel és a túlevés is gyakori okozója. A gyors fogyás viszont veszélyes lehet, különösen, ha 50-60, vagy még ennél is több kilótól próbálunk megszabadulni rövid idő alatt – mondta a szakorvos.

túl gyors fogyás általában nem hoz tartós eredményt, viszont megviseli a szervezetet. Az anyagcsere változásai miatt módosulhat a cukor-, a szénhidrát- és a zsírok háztartása is. A gyors súlycsökkenés izomtömeg-veszteséggel is járhat. A drasztikusan alacsony kalória- és szénhidráttartalmú diéta lelassítja az anyagcserét is, amely a diétát követően is úgy marad. A vitaminok és nyomelemek bevitelének csökkenése gyengeséghez, az immunrendszer problémáihoz, hajhulláshoz, izomgörcshöz vezethet, és a folyamatos éhség kínzó lehet. A gyors és agresszív diéta miatt kialakult alultápláltság szívproblémák kialakulásához vezethet.

Drasztikus eredményre vezet ugyan, de az életmódváltást a csőgyomor műtéttel sem lehet megspórolni. A minimális vágással végzett, laparaszkópos beavatkozás során eltávolítják a gyomor 80-85 százalékát, kiveszik az éhséghormont termelő részt, így nemcsak a térfogata lesz kisebb, de kevesebb étel befogadására lesz képes és az étvágy is csökken. A beavatkozás utáni diétával együtt mozogni is el kell kezdenie a betegnek. Ezzel a módszerrel másfél-két év alatt 60-80 kilótól lehet biztonságosan és fokozatosan megszabadulni.