Negyvenkét koronavírus-fertőzöttet találtak Mezőkövesden, de továbbra is várják a turistákat

A fideszes honvédelmi államtitkár az idősotthon ügyében meggyóntatná Karácsony Gergely főpolgármestert.

Ismét fertőtlenítik a főváros által fenntartott Pesti úti idősotthont a katonák – jelentette be hétfőn Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Helyszíni, XVII. kerületi sajtótájékoztatóján emlékeztetett: legutóbb húsvétkor kellett fertőtleníteni az idősotthont. Szerinte a koronavírus-járvány idején itt „a fenntartó súlyos mulasztásai miatt gócpont alakult ki”. Hozzátette: most megelőző intézkedésként fertőtlenítik újra az intézményt a Magyar Honvédség katonái, hogy az ne válhasson ismét gócponttá. Ezzel kapcsolatban a fideszes politikus rögtönzött beszédében nem kímélte az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzatot, különösen Karácsony Gergely főpolgármestert és helyettesét, a DK-s Gy. Németh Erzsébetet hiányolta. – Mulasztás volt, hogy amikor berobbant a vírus, nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás az intézményben, nem tartották be az előírásokat, ajánlásokat és súlyos higiéniai mulasztásokat is találtak a hatóságok. Az otthonban 312 ápolt és 26 ápoló betegedett meg, és 55-en elhunytak – mondta az államtitkár. Németh Szilárd megismételte a kormánypártok által a veszélyhelyzet idején szinte naponta elmondott vádakat, amelyek szerint „az intézmény vezetőségét és a fenntartó fővárosi önkormányzatot felelősség terheli az ügyben.