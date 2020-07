Lassanként minden is a koronavírus tünete: most hányingerrel és orrfolyással bővült a lista

Már tucatnyi szimptómát tart számon a szakirodalom.

Újabb tünetekkel bővítette a koronavírus-fertőzésre figyelmeztető jelek sorát a betegségeket regisztráló, a járványügyi bejelentéseket ellenőrző amerikai központ, a Center for Disease Control and Prevention – írta a Webbeteg

A négy legújabb tünet:

a pangásos vérbőség, az orrfolyás, az émelygés/hányinger és a hasmenés.

Az atlantai CDC szakemberei által összeállított listán eddig a hidegrázás, a láz, az izomfájdalom, a fej- és a torokfájás, valamint az íz- és szagérzékelés elvesztése szerepelt. A betegség felismerését nehezíti, hogy a COVID-19 betegek egymástól is igen eltérő tüneteket produkálhatnak. Egyeseknél ezek, vagy esetleg újabb tünetek hónapokon át is fennállhatnak.

A tapasztalatok alapján frissített összefoglalóban megismétlik, hogy a tünetek a vírusfertőzésnek való kitettséget követő 2-14. napon mutatkozhatnak, a legtöbb esetben a 4-5. nap táján jelennek meg.

Kibővítették azt a listát is, amelyen az szerepel, ki van fokozott veszélyben és kinél lesz várhatóan igen durva a betegség lefolyása. A központba érkező adatok alapján a CDC most is úgy látja, hogy az idősebb felnőtteknek és mindazoknak, akik súlyos alapbetegséggel rendelkeznek, például ismerten szív-, tüdő- vagy cukorbetegek, lényegesen nagyobb a veszélyes, komplikációkkal járó betegség kialakulásának kockázata. Az újabb vizsgálatok alapján azonban most azt is hozzátették, hogy a terhes nőknél a betegség jóval keményebb formája alakulhat ki.