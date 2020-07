Borvidéki kormánybiztos lett a 13. leggazdagabb magyar, és Rogánnal működik együtt

Június végén lejárt a korábbi vezető kinevezése, így nem volt helye további halogatásnak.

Új igazgató a Fővárosi Vízművek élén A koronavírus járvány idején megakadt a fővárosi cégek vezetőválasztó gépezete, de júniusban ismét mozgásba jött. Elsőként a Fővárosi Vízművek új vezérigazgatójáról döntöttek. A posztra Karácsony Gergely főpolgármester korábbi ígéretének megfelelően pályázat útján választották ki a megfelelő személyt. Nagy meglepetésre senki sem számított. Keszler Ferencet a mai naptól nevezték ki a cég vezérigazgatójának. A tavalyi önkormányzati választások előtt néhány hónappal távozott posztjáról Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek Zrt. előző vezérigazgatója. A Fővárosi Közgyűlés a 2019. március végi ülésen egyhangúan úgy döntött, hogy utódja megválasztásáig, de legkésőbb 2020. június 30-ig a társaságot Keszler Ferenc gazdasági vezérigazgató-helyettes vezeti. A váltás egyébként egyszer már lezajlott hasonló forgatókönyv szerint, hiszen Haranghy Csaba 2002 és 2008 között volt már a cég első embere, és akkor is Keszler Ferenc váltotta, aki Haranghy Csaba újbóli, 2012-es vezérigazgatói kinevezésekor került vissza gazdasági vezérigazgató-helyettesi posztjára. Ezúttal Haranghy nem tért vissza a vezérigazgatói posztra. A fővárosi önkormányzat új cégvezetőket kiválasztó testülete Keszler Ferenc pályázatát találta a legjobbnak. S ez aligha lephetett meg bárkit is. Keszler vezette Fővárosi Vízművek jól teljesített a járvány idején. A cég egyike volt a stratégiailag fontos gazdasági társaságoknak, amelyekhez katonai segítőket küldtek. A vízműveknél minden olajozottan ment. A vállalatnál ugyanis 2,5 évvel ezelőtt kezdték el kidolgozni a jelenleg használt távmunkarendszert. A hálózati rendszerek titkosítottak, minden adminisztrációs, illetve irodában végezhető munkafolyamat ugyanolyan hatékonysággal folytatható otthonról is. A cég munkavállalóinak harmada már így dolgozik. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes június végén bezzeg cégként emlegette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előírt közvélemény-kutatás kapcsán is. A három lakossági felhasználók szolgáltatással kapcsolatos elégedettségéről kötelezően felmérést végeztető cég közül ugyanis a Fővárosi Vízművek végeztette el legolcsóbban a munkát. Az általuk kifizetett 1,778 millió forinthoz képest a Fővárosi Csatornázási Művek 2 millióért, míg a FŐTÁV 14,7 millióért rendelte meg ugyanezt.