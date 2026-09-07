Orbán: az alkalmazottakat nem kell letaposni

Példaértékű, ha egy magáncég úgy dönt, hogy a tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó módon, "kicsit a régi idők hangulatát idézve" vállalati üdülőt vesz. Ezt Orbán Viktor jelentette ki a Waberer's International Zrt. üdülőjének avatásán csütörtökön Balatonvilágoson.