Olcsóbban, vagyis alacsonyabb kamattal finanszírozta az állami tulajdonú MFB a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer’s Nyrt.-t, mint amennyibe a banknak maga a forrás került.
Waberer György vagyonát több mint 90 milliárdra becsülik, havi 1,75 milliós állami járandósága nem hizlalja számottevően ezt a summát.
Robert Knorr és Stephan Delacher is távozik a vállalati igazgatóság éléről.
Ünnep volt tegnap a Budapesti Értéktőzsdén. Hosszú idő után végre egy működési területén meghatározó súlyú vállalat részvényeivel bővült a parkett.
Wáberer György kedden bejelentette, hogy 2018 nyarán, amikor az erről szóló védjegyszerződés lejár, felmondja a Waberer's márkanév használati jogát.
Újabb vállalattal bővül a Budapesti Értéktőzsde piaca. A „belépő” a közúti árufuvarozásról és a logisztikai tevékenységéről ismerté vált Waberer’s International.
Példaértékű, ha egy magáncég úgy dönt, hogy a tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó módon, "kicsit a régi idők hangulatát idézve" vállalati üdülőt vesz. Ezt Orbán Viktor jelentette ki a Waberer's International Zrt. üdülőjének avatásán csütörtökön Balatonvilágoson.