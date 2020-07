Késnek a szerződések, csúsznak a végkielégítések és néha eltűnnek a pótlékok

A szakképzésben korántsem döccenőmentes az új jogállás bevezetése.

Lassan három hete életbe lépett a szakképzésben dolgozókat érintő jogállás-változás – július elsejével elveszítették közalkalmazotti státuszukat – de még mindig vannak olyanok, akik nem kapták meg új munkaszerződéseiket. Sőt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) olyan dolgozókról is tud, akik, bár kaptak új szerződést, abban nem az áll, mint a korábban kapott munkáltatói ajánlatban. - Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a munkavégzés helyével kapcsolatos kötelezettségek másként szerepelnek a kézhez kapott szerződésekben, mint a korábbi ajánlatban – nyilatkozta lapunknak Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője. Mint mondta, előfordult, hogy míg az ajánlatban egy adott szakképzési intézmény volt feltüntetve a munkavégzés helyeként, a szerződés szerint már a munkáltató, vagyis a szakképzési centrum határozhatja meg, mikor, melyik iskolában kell dolgoznia az érintett munkavállalónak. A Munka törvénykönyve egyébként lehetőséget ad arra, hogy ideiglenesen máshova rendeljék át a dolgozókat, de évente legfeljebb csak 44 munkanapon. Emellett volt olyan oktató is, akinek az osztályfőnöki pótléka tűnt el a munkaszerződéséből. A szakszervezet minden érintetett arra figyelmeztet, senki ne írja alá azonnal a szerződést, még akkor sem, ha csak pár szóban tér el a korábbi ajánlattól. Felhívták a figyelmet arra is, a problémákat érdemes jelezni a munkaügyi ellenőrző hatóságnak, mert a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás törvényellenes. De azok közül sem örülhet mindenki, akik úgy döntöttek, a közalkalmazotti státusz megszüntetése után nem írják alá az új szerződést, hanem végkielégítéssel távoznak a szakképzési rendszerből. A PDSZ több megkeresést is kapott olyan oktatóktól, dolgozóktól, akik nem kapták meg végkielégítéseiket a törvényben rögzített határidőig – jelen esetben július 8-áig. A szakszervezet szerint ha a szakképzési centrumok ennek nem tesznek eleget, mulasztásos jogsértést követnek el. A PDSZ minden ilyen ügyben jogi eljárást indított. Korábban a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is arra hívta fel a figyelmet: a szakképzési centrumok csak azoknak fizetnének végkielégítést, akik jogviszonyuk megszűnése után 60 napig nem helyezkednek el máshol és erről nyilatkozatot tesznek. Ez a PSZ szerint is törvényellenes. A fentiekkel kapcsolatban kerestük a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumot, de lapzártánkig nem kaptunk tájékoztatást.