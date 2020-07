Lamborghinit és Bentleyt is lefoglalt a NAV az adócsaló bűnbanda vezetőjénél (videó)

A nyomozók 24 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 5 embert őrizetbe vettek.

Húsz évet is kaphat az a győri kötődésű, élelmiszeripari termékekkel kereskedő üzletember, aki több milliárd forint áfát csalt el társaival. A bűncselekményből származó vagyont, közte a férfi Lamborghinijét és egy Bentleyt is, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefoglalta – közölte a NAV a Facebook-oldalán. A közlemény szerint a Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda az Európai Unióból nettó áron vásárolt élelmiszeripari termékeket – főként sajtot, csokoládét, kávét – és azt Magyarországon nagykereskedőknek, szállodai beszállítóknak adta tovább. Az árut negyedévente cserélődő, bukó cégeken keresztül szerezték be, ezek pedig vagy nem nyújtottak be bevallást, vagy fiktív adatokkal tették ezt, így csökkentve a haszonhúzók fizetendő adóját. A nyomozás adatai szerint több tízezer tonna élelmiszer került rajtuk keresztül különböző vendéglátóhelyekre és a hazai boltok polcaira. A kereskedés volumenét jól mutatja, hogy az egy főre jutó itthoni adatokkal számolva, több mint egymillió magyar éves sajtfogyasztását fedezte a bűnszervezet illegális keretek között.



A NAV és a Terrorelhárítási Központ kétnapos közös akciójában összesen 85 helyszínen tartott kutatást. A bizonyítékok beszerzése mellett a győri nyomozók luxusautókat – többek között egy Lamborghini Aventadort és egy Bentley Continentalt –, illetve jelentős összegű készpénzt is foglaltak, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. A biztosított vagyon értéke megközelíti a másfél milliárd forintot. A nyomozók 24 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 5 embert őrizetbe vettek, letartóztatásukat a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz.