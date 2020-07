Megkenni vagy megverni a rendőrt, egyre ment az idős miskolci férfinál

A 65 éves vádlott a kijárási korlátozások idején borult árokba egy autóval: miután a kenőpénz ígérete nem vált be, ököllel rontott az intézkedő járőröknek.

Kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette, hivatalos személy elleni erőszak bűntette és becsületsértés vétsége – hosszú időre börtönbe kerülhet az a 65 éves miskolci férfi, aki ellen a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség nyújtott be vádiratot a Miskolci Törcényszéken. A vádhatóság szerint az idős férfi április 10-én a nála lakó ismerőse által vezetett autóval meglátogatta rokonait – ahol a sofőrrel együtt alaposan berúgott–, majd külön élő élettársához mentek; útközben azonban az autóval az árokba borultak, épp a miskolci kapitányság járőreinek orra előtt.

A rendőrök el is kezdtek intézkedni: a vádlott nem magyarázta meg, hogy miért szegte meg a kijárási korlátozás szabályait, ehelyett többször is pénzt ígért a járőröknek. Nem járt sikerrel: mikor megtudta, hogy vesztegetés bűncselekménye miatt elő fogják állítani,

elpattant nála a húr, és az intézkedő rendőr zászlóst kiabálva azzal fenyegette meg, hogy megöli a családjával együtt. Majd maga elé emelte ökölbe szorított jobb kezét, és megindult a rendőr irányába.

A járőrök lefogták és megbilincselték az idős férfit, aki eközben is káromkodott, és mindkét rendőrt megöléssel fenyegette Az őrizetbe vett vádlottat a nyomozó ügyészség hallgatta kis. Bár a férfi tagadta a bűncselekmények elkövetését, a Debreceni Járásbíróság a vádhatóság kérése április 13-án elrendelte letartóztatását is; a döntésnél az is sokat nyomott a latban, hogy az agresszív férfi többszörösen büntetett előéletű, és a történtek idején más szándékos, erőszakos bűncselekmények miatt is eljárás zajlott ellene. A vádhatóság azt is indítványozta, hogy ha vádlott már az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, a bíróság halmazati büntetésül ítélje hat év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra.