Söder még Münchenben marad

Érdekes, s első hallásra magától értetődő kijelentést tett hétfőn Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke. Mint mondta, az, aki év végén indul a kereszténydemokrata párt elnökválasztásán, vállalnia kell azt is, hogy ez egyúttal kancellárjelöltséget is jelent. Elvileg ez természetes is, a múltban a CDU elnöke rendre az uniópártok listavezetője is volt az adott parlamenti választáson, most azonban távolról sem annyira egyértelmű, hogy a CDU első embere lesz-e kancellárjelölt a jövő szeptemberi parlamenti választáson. Angela Merkel mellett ugyanis a CSU elnöke, Markus Söder bajor miniszterelnök vált a legnépszerűbb politikussá, akinek a koronavírus-járvány alatt igen nagyot nőtt az ázsiója. Amikor a járvány tombolni kezdett, a biztonság fontosságát hangsúlyozta és azt, hogy szigorú kijárási korlátozásokat kell bevezetni, amíg ezek szükségesek. Nagy ellenlábasa Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, a CDU legesélyesebb elnökjelöltje lett, aki gyors nyitást követelt még akkor, amikor nem is csökkent jelentősen a fertőzöttek száma. Laschet megítélésének az sem tett jót, hogy néhány héttel ezelőtt éppen egy a tartományában lévő húsüzemben lobbant fel a járvány, így kénytelen volt regionális korlátozásokat életbe léptetni. Laschet válságmenedzselését meglehetősen szerencsétlennek tartották honfitársai, Söder ezzel szemben a kritikus helyzetben jó döntéseket hozott. Egyre többen ezért úgy vélik, a keresztényszociális politikus lenne Angela Merkel kancellár legméltóbb utóda. Német politológusok véleménye megoszlik abban, hogy Söder kancellár akar-e lenni. Ő maga sosem állt elő ilyen ambícióival, még múlt hétvégén, a ZDF televíziónak adott interjújában is megismételte azt a már többször elhangzott tézisét, amely szerint az ő helye Münchenben van, azaz nem dédelget kancellári ambíciókat. De valóban bajor miniszterelnökként képzeli el a jövőjét? S vajon mi Angela Merkel óhaja? A kancellár eredetileg alighanem Armin Laschetet látta volna szívesen utódaként, hiszen az észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök a menekültválságban kiállt a befogadásra építő politikája mellett, s Merkelhez hasonlóan centrista nézeteket vall a szintén elnökjelöltként induló Friedrich Merz-cel szemben, aki a konzervatív szárny kedvence. A járvány alatt azonban a kancellár is jól láthatta Laschet komoly hiányosságait. Amikor múlt héten Bajorországban Söderrel találkozott, a Politico úgy értékelt, hogy Merkel mintha átadta volna a stafétabotot. Ez talán túlzás, hiszen a német szövetségi kormány feje távol tartja magát a CDU elnökjelöltek versengésétől, s el akarja kerülni azt, hogy azzal vádolják, beleszól a folyamatba. Ugyanakkor az eltelt hónapokban érezhetően szívélyesebb lett Merkel és Söder viszonya. Ez nem volt mindig így, három éve Söder keményvonalas politikusnak számított, bírálta a kancellár menekültpolitikáját, később azonban maga is belátta: a CSU maga alatt vágja a fát, ha az Alternatíva Németországért (AfD) programját és retorikáját teszi magáévá. Söder közeli ismerői szerint nem is kérdés, hogy valójában kancellár akar lenni. S talán az is sokatmondó, hogy amikor a ZDF riportere a múlt heti interjúban távolabbi kilátásairól faggatta, kitérő választ adott. A bajor miniszterelnök kancellári esélyeit jelentősen növelheti, hogy szűkebb pátriájában, Bajorországban kiugró népszerűségnek örvend, de Németország többi tartományában is elismeréssel illetik munkáját. A ZDF felmérése szerint a németek 57 százaléka elégedett a válságkezelésével, s a megkérdezettek 64 százaléka látja úgy, hogy jó kancellár lenne belőle. Söder egyébként igazi munkamániás hírében áll, aki munkatársaitól is sokat követel meg. A ZDF-nek adott interjújában olyan részleteket is megosztott, ami eddig még nem hangzott el. Eszerint a járvány alatt több fenyegetést kapott, mint korábban bármikor. Annegret Kramp-Karrenbauer láthatóan meg akarja akadályozni, hogy Söder üljön a kancellári székbe, ami előrevetíti azt, hogy egyre feszültebbé válhat a CDU és a CSU viszonya.