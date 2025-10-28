A német kereszténydemokraták 2018-ban még kőbe vésték: sem az AfD-vel, sem a Baloldal párttal nem működnek együtt. Hat évvel később az alapelv már nem sziklaszilárd. Különösen keleten szakítanának a gyakorlattal.
Mégsem különalap révén biztosítják a Németország gyors újrafegyverzésére rendelkezésre bocsátandó pénzt. Akár még hetekkel korábban is elképzelhetetlen lett volna egy ilyen lépés.
Erről állapodott meg Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz leendő német kancellár.
Több önkormányzat jelezte, nem tud több embert befogadni. Radikális lépésre készülhet a szövetségi kormány.
Nem bocsátja el náci pamfletje miatt gazdasági miniszterét a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, aki elbúcsúzhat kancellárjelölti álmaitól, ha pártja a botrány miatt gyengén szerepel a bajor választáson.
Gyökeresen megváltozhat a CDU és a CSU viszonya azzal, hogy Friedrich Merzet választották meg a kereszténydemokraták élére. Ez átrendeződéshez is vezet a testvérpártoknál, kérdés, milyen következményekkel.
A koronavírus-járvány különösen súlyos negyedik hullámában az iskolákban is kötelező a maszkviselés.
Markus Söder bajor miniszterelnök nem tud elképzelni egy olyan kormányt, amelyben nem az uniópártok dominálnak. A választók többségének élénkebb a fantáziája.
Bár látszólag lelkesen ünnepelték Armin Laschetet az uniópártok kampánynyitányán, valójában süllyed a CDU hajója.
A környezetvédők szavazói egyelőre kitartanak a párt fiatal kancellárjelöltje mellett, de már a párton belül is felütötte fejét a kétely.
A folytonosság jellemzi a CDU/CSU közös programját, ami azt jelzi: Angela Merkel távozása után sem számíthatunk gyökeres fordulatra a német politikában.
Kockázatos döntést hozott a német kereszténydemokraták elnöksége, mert a párt népszerűtlen vezetőjét akarja kancellárjelöltnek.
Az utóbbi bő egy hónapban rossz hírek sora érte Armon Laschetet, a kormányzó német kereszténydemokraták januárban megválasztott elnökét.
Ausztria megkerülheti az Európai Gyógyszerügynökséget az orosz oltóanyag beszerzésekor. Brüsszel figyelmeztette Bécset.
A kancellár központosítottabb járványügyi szabályozást szeretne. Egyes tartományok támogatják, de mások bírálják a kancellárt.
Igen kemény bírálatot kapott Németországból a magyar kormánypárt. Ráadásul épp a CSU-tól, amely sokáig Orbán Viktor egyik legfőbb európai mentora volt.
A politikus szerint a magyar főváros rizikós hely.
Mintegy 50 milliárd eurónyi összeggel kívánják segíteni az egyéni vállalkozásokat és a kisvállalatokat. Ebből tízmilliárd euró közvetlen támogatásként jelenik meg, a fennmaradó összeg pedig kölcsön formájában. A hitelt igen kedvező feltételekkel vehetik fel.
Markus Söder és Sebastian Kurz szerint nem szabad olyan erőkkel közösködni, akik ki akarnak lépni az Európai Unióból.
Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök vasárnap a várakozásoknak megfelelően bejelentette, hogy megpályázza a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségét.
Fennállásának legrosszabb eredményét érheti el a CSU a vasárnapi tartományi választáson, ettől azonban Angela Merkel sem függetlenítheti magát.
Nagyon rosszul áll a német Keresztényszociális Unió (CSU) szénája az október 14-én esedékes bajor tartományi választás előtt valamivel több, mint két hónappal.
A német pártok vallási jelképek politikai célra való felhasználásával vádolják Markus Södert, aki lavinát indíthat el.