A CDU-ban már van, aki együttműködne a szélsőjobbal, de a kancellár ragaszkodik a tűzfalhoz

A német kereszténydemokraták 2018-ban még kőbe vésték: sem az AfD-vel, sem a Baloldal párttal nem működnek együtt. Hat évvel később az alapelv már nem sziklaszilárd. Különösen keleten szakítanának a gyakorlattal.