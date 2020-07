Tetőt bontott, fákat tépett ki a viharos szél Győrben

Folyamatosan érkeztek a riasztások a katasztrófavédelemhez, a hivatásos tűzoltók mellett az önkénteseknek is sok dolga akadt a városban.

Rövid időn belül több mint nyolcvan helyre hívták a tűzoltókat Győrben és környékén, elsősorban a vihar következtében kidőlt fák miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedd este az MTI-vel. A Bem téren autóra és kerítésre dőlt fa miatt kérték a tűzoltók segítségét, a József Attila utcában megbontotta a szél az egyik épület tetejét, több utcában fákat tépázott meg, távközlési kábeleket szakított le a szél.

Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője elmondta: a városban a hivatásos tűzoltóegységek mellett több önkéntes tűzoltóegyesület is segíti a károk felszámolását. A vihar jelentős fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is: a Mávinform keddi jelentése szerint Győr és Öttevény között nem járnak a vonatok, mert a vihar miatt több fa rádőlt a sínekre és a felsővezetékre. A tűzoltók itt is dolgoznak, és cikkünk megjelenésekor egy vágányon már visszaállt a közlekedés, de így is komoly késések alakultak ki a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon.