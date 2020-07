Koronavírus: gyógyulás után sem engedi ki a markából áldozatait a kórokozó, sőt

Akadt, aki majmokat és oroszlánokat hallucinált, mások lényegében képtelenek lettek minden, érdemi erőkifejtéssel járó tevékenysége.

„Long-haulers”, azaz „a hosszú távúak” – a brit sajtóban így hívják azokat a gyógyult koronavírusosokat, akik hónapokkal a betegség lefolyása után is nagyon rosszul érzik magukat, írja a hvg.hu . A kutatók szerint még akár enyhe vagy tünetmentes eseteknél is találkoztak komoly szervi elváltozásokkal. „Március 23-án diagnosztizáltak a betegséggel, a negyedik héten tudtam visszamenni dolgozni, ekkor jöttem rá, hogy nem normális, amit érzek” – emlékezett vissza saját történetére Karyn Bischof. A 30 éves egészségügyi dolgozó korábban heti ötször-hatszor járt konditerembe, most már attól elfárad, ha felmegy a lépcsőn, komoly kimerültséggel, álmatlansággal küzd, minden nap fáj a feje, és olyan idegfájdalmai vannak, melyek leginkább égő érzéshez vagy áramütéshez hasonlítanak. És ez még nem az összes tünete. Az utóbbi hetekben több olyan tanulmány is megjelent, amely súlyos neurológiai károsodást mutatott ki koronavírus-betegeknél. A University College London (UCL) tudósai például 43 beteg esetét vizsgálva arra találtak bizonyítékot, hogy a Covid-19 súlyos idegrendszeri szövődményekhez vezethet. Ide sorolták a gyulladást, a pszichózist és a delíriumot is. A Brain című szaklap friss számában megjelent tanulmány a vizsgált esetek között kilenc olyan páciensről is beszámolt, akiknél az agyi gyulladás mellett az ADEM (acute disseminated encephalomyelitis) betegséget is megállapították. Ez általában fertőzések után lép fel, heveny agyi és gerincvelői duzzanatot okozhat, amely károsítja az úgynevezett mielinhüvelyt, az idegsejtek hosszú nyúlványait beburkoló réteget, és a szklerózis multiplexéhez hasonló tünetekkel, gyengeséggel, egyensúly- és látásvesztéssel járhat. A tanulmányban leírt egyik eset egy 55 éves nőé, akinél semmilyen pszichiátriai kórelőzményt nem ismertek az orvosok. Egy nappal azután, hogy kiengedték a kórházból, nagyon furán kezdett el viselkedni: folyamatosan le- és felvette a kabátját, hallucinált és azt állította, hogy majmokat és oroszlánokat lát a házában. Egy másik gyógyult koronavírusos betegen – egy 47 éves nőn – pedig később agyműtétet kellett végrehajtani. A témával már régebb óta foglalkozó brit virológusok szintén arra figyelmeztetnek, hogy hiába állunk a járvány második hullámának küszöbén, a koronavírus még több hónapnyi tapasztalat után is képes meglepni az orvosokat. A kutató szerint előfordult, hogy szinte teljesen tünetmentes betegeknél olyan szervi elváltozásokat mutatott ki a CT-vizsgálat, ami még őket is megijesztette. Nem véletlen, a világ egyre több országában kezdenek komoly kutatásokba, hogy feltérképezzék, milyen hosszú távú hatásai lehetnek a koronavírusnak. Mindez nemcsak a betegek kezelése miatt fontos, hanem azért is, hogy fel tudjon készüli rá az egészségügy.