Szigliget: a polgármester lemondott, a képviselő-testület pedig feloszlatta magát

A Népszava információi szerint az igazgatóság azt kérte a most távozó főszerkesztőtől, hogy az Index radikális átalakítását tartalmazó terv visszavonása után tegye közzé a címlapon, hogy a hírportál már nincs veszélyben.

Az „Index.hu Zrt igazgatósága mérlegelte az elmúlt időszak eseményeit, és az igazgatóság elnöke a mai napon kezdeményezte Dull Szabolcs főszerkesztő munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését” – ezzel indokolta a cég vezetése, miért válnak meg a hírportál főszerkesztőjétől. Ugyan a szerdai közlemény homályosan fogalmaz , ám elég nehéz félreérteni: ezzel arra utaltak, amit már korábban is említett a vezetőség, amikor Dullt egy hónappal ezelőtt kitették a cég igazgatóságából. Azt állították, azzal, hogy kivitte a társaság belső ügyeit a nyilvánosság elé, megsértette az Index.hu Zrt. érdekeit. Ugyanakkor nehezen érthető – ha valóban ez a valós indoklás –, hogy ezzel miért vártak egy hónapig, miért nem távolították el Dullt már akkor a szerkesztőség éléről, amikor az igazgatóságból is kitették. Erre több forrásunk szerint az a magyarázat, hogy az elmúlt hetekben folyamatos alkudozás, időnként vita zajlott az igazgatóság elnöke, illetve a részvénytársaságot tulajdonló alapítvány vezetője, Bodolai László és a főszerkesztő, illetve tágabb értelemben a szerkesztőség között, és mostanáig nem merték meglépni Dull leváltását, csakhogy most történhetett valami. Információink szerint az egyik határozott kérés volt felülről, hogy Dull állítsa vissza az Index oldalán is megjelenő, az szabadindex.eu -n található barométert, ami több mint egy hónapja azt jelzi, hogy a hírportál szabadsága veszélyben van. Korábban a „Független” mezőben volt a mutató, a szerkesztőség akkor állította át „Veszélyben”-re, amikor kiderült, az igazgatóság fontolóra vette a teljes szerkesztőségi működés átalakítását, felmerült, hogy végrehajtják a cégnél évekkel korábban dolgozó, jelenleg az Azonnali.hu-t működtető Gerényi Gábor tervét. A médiapiaci szakember – ezt blogján azóta ő maga is elismerte – azt szorgalmazta, hogy egyes rovatokat szervezzenek ki, az Index címlapja pedig fogadjon be akár olyan tartalmakat is, amelyeket nem közvetlenül a hírportál, illetve a vele szimbiózisban létező egyéb oldalak (mint például a Totalcar vagy a Velvet) újságírói jegyeznek. Bodolai a botrány egy hónappal ezelőtti kirobbanása után azt állította, ezt a tervet nem fogadta el az igazgatóság, ám ennek a Media1 szakportálon megjelent jegyzőkönyvek tanúsága szerint arról távolról sem mondtak le, hogy átalakítsák az Indexet. Ugyanis határozat született arról, hogy a Zrt. vezetője – az azóta tiltakozásképpen felmondott Pusztay András –„a főszerkesztővel együttműködve a következő igazgatósági ülésre (...) dolgozzon ki egy olyan működési koncepciót, amely a pénzügyi válsághelyzetet dinamikusabban és rugalmasabban tudja kezelni”. Információink szerint a szerkesztőség részben ezért úgy érezte, hogy továbbra sem múlt el a veszély, az igazgatóság viszont úgy látta, hogy a Gerényi-terv bukása után Dullnak vissza kéne állítania a barométert a független mezőbe. Csakhogy a főszerkesztő – miután Pusztay lemondása után – egy közleményben leszögezte: garanciákat várnak, hogy az Index független és szabad marad. Mi több, miután a Bodolai által felkért új vezérigazgató Ződi Zsolt viharos gyorsasággal távozott a cég éléről, Dull újabb közleményében így fogalmazott: „történések a szerkesztőség feje fölött zajlanak, beleszólásunk, ráhatásunk nincs ezekre”. Most pedig a távozásáról szóló írásában ez olvasható: „nem véletlenül érezte az Index szerkesztősége veszélyben magát, és nem véletlenül döntöttem úgy, hogy átállítom a szabadságunkat jelző barométert. Mindvégig az Index szerkesztőségének érdekeit tartottam szem előtt, ahogy ez főszerkesztőként kötelességem is volt.” A szerkesztőség – amely Dull igazgatóságból való távozása után petícióban állt ki a főszerkesztő mellett – tehát úgy látta a Gerényi-terv bukása után is, hogy semmilyen garanciát nem kaptak. Sőt, úgy tudjuk, a cég működésének racionalizálására hivatkozva folyamatos volt a nyomásgyakorlás, téma volt, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, újságíróktól kell megválni. Ződi egyébként arra hivatkozva mondott le, hogy „megismerte” a cég pénzügyi helyzetét, és rájött, hogy „egy ekkora szervezetre vonatkozó változtatások véghez vitele túl nagy feladat” számára. Csakhogy a Népszavának két, hirdetéseket, reklámokat kezelő cég vezetője is azt állította, hogy ugyan a koronavírus-járvány miatt számos márka visszafogta a költéseit – és ennek hatása a teljes médiaszektort érinti – olyan nem történt tudomásuk szerint, hogy a barométer állása miatt mondták le az Indexre tervezett kampányokat. A pandémia okozta piaci változásokat persze nehéz megítélni – más médiacégeknél is voltak elbocsátások (így tavasszal az Indexnél is) vagy fizetéscsökkentések –, az biztos, hogy tavaly az Index.hu Zrt. enyhe pluszban zárt, a tulajdonos, az alapítvány pedig még osztalékot is tudott kivenni, 10 millióval többet, mint a 2018-as évben. Ugyanakkor a médiapiaci szaklap, a Kreatív egy hete közölt egy részletes elemzést az Index piaci, pénzügyi helyzetéről, amiben leszögezték: ha bedarálják az Indexet, azzal az összes körülötte lévő cég működését is veszélybe sodorják, többek között a hírportál hirdetési feltételeit kezelő, így jelentős bevételekre szert tevő kereskedőház, az Indamedia anyagi biztonságát is. Hiszen ha az olvasói, rajongói elhagyják az Indexet, akkor a bevételek is visszaesnek, s az aloldalak (például a Blog.hu, a Dívány.hu stb.) önmagukban nem biztos, hogy a jelenlegi stábbal életképesek maradnak, ugyanis a látogatottság jelentős részét a hírportál címlapja biztosítja. Márpedig az Indamedia Csoport minimum 50 százalékban már kormányközeli tulajdonban van – az Index viszont továbbra is alapítványiban –, tehát ezzel a Fideszhez bekötött üzletemberek magukat lőnék lábon. Természetesen ezek az információk nyilvánosak, így a szerkesztőség információink szerint nem akart belemenni a leépítésekbe, az átszervezésekbe – ráadásul ezek rövid távon a végkielégítések miatt akár még ronthatják is a cash flowt. Úgy tudjuk, éppen ezért úgy értékelték, nem pénzügyi, hanem politikai természetű lehet a nyomás. Mint ismert, a járvány magyarországi begyűrűzése idején, március végén Vaszily Miklós lett az Indamedia Csoport 50 százalékos tulajdonosa, miután kivásárolta a cégben még 2018-ban részesedést szerző KDNP-s Oltyán Józsefet. Vaszilyt a piacon egy ideje kormányközeli üzletemberként tartják számon, hiszen ő a TV2 elnöke, korábban pedig ő vezette a közmédia vagyonkezelőjét is. Mi több, az Origo Zrt. vezérigazgatójaként ő vezényelte le Sáling Gergő főszerkesztő leváltását 2014-ben, miután az akkor még szabadon működő hírportál feltárta, hogy Lázár János igen drágán utazgatott külföldre közpénzből. Érdekes, hogy Vaszily az Index körüli eseményeket feldolgozó 444.hu-nak nemrég azt nyilatkozta, hogy nem akar az Indexből Origót csinálni (azaz arra utalt, hogy nem szeretné, ha fideszes propagandaoldal lenne belőle), ám most kísértetiesen hasonlít a helyzet a 2014-es folyamatra. Akkor ugyanis Sáling kirúgása után az Origo újságíróinak többsége tiltakozásul felmondott. Úgy tudjuk, jelenleg az Indexnél állományülés folyik.Cikkünk megjelenésével egyidőben a 444.hu közölt egy felvételt az Index szerdai állománygyűléséről, ami megerősítette értesüléseinket: valóban a barométer volt a fő vitapont, illetve a cég vezetése tényleg leépítéseket akart. Ugyanakkor az is kiderül a videóból, hogy a cégvezetés félhetett a botránytól, megpróbálták állítólag rávenni Dullt, hogy egy jelentősebb összeg fejében közös megegyezéssel távozzon, csendben.