Pintér Bence már a következő tanácskozáson újra benyújtja a kezdeményezését, hogy új önkormányzati választást is tarthassanak a megyeszékhelyen.
A Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bejelentette, több mint 40 év után véget vet fegyveres harcának.
Önfeloszlatás és lemondások miatt kellett kiírni december elejére három kistelepülésen is a voksolásokat.
Gedei József DK-s képviselő és a Fidesz kezdeményezte a politikai akciót Budai Lóránt jobbikos polgármester megbuktatása reményében, de végül csak a többi ellenzéki képviselő és a volt kormánypárti polgármester szavazta meg. A képviselő-testület feloszlatta magát.
Lázár János megnyert választókerületéhez tartozó településre nem érkezett forrás, a független polgármestert kikezdték, mert Márki-Zay Pétert támogatta.
A súlyosan túlárazott munkásszállóépítés ellenére az önkormányzat anyagi helyzete rendezett, de a képviselők visszaszereznék a közbizalmat.
A hetekben kipattant tiltott adatszerzés miatti nyomozás még tart.
A Dunakanyarban a három hektárnyi fapusztítással járó tervről, a már benyújtott népszavazási kezdeményezésről új képviselők dönthetnek majd.
A Balaton-parti település első embere 18 évig volt a posztján. Utalt arra: eddig tudott ellenállni a külső befektetői nyomásnak, a beépítési láznak.
Az MSZP-s polgármester tavaly októberben simán nyert, mert fideszes ellenfele elhunyt. A választók 69 százaléka érvénytelenül szavazott, tudatosan.
Kölcsönös vádaskodásoktól, s néhol már-már tragikomédiába hajló vitáktól hangos, rendkívüli önkormányzati ülést tartottak tegnap a Borsod megyei Izsófalván, amelynek végén feloszlatta magát a testület.
Polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak vasárnap a Zala megyei Vaspörben, miután márciusban feloszlatta magát a képviselő-testület.
Esély ugyan nincs arra, hogy a fideszes többségű parlament megszavazza saját feloszlatását, de nyomásgyakorlásra megfelelő eszköz az erre vonatkozó országgyűlési határozati javaslat. Erről Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese beszélt a Népszavának.
A kneszet képviselői megszavazták az izraeli parlament feloszlatásáról döntő törvényjavaslat első szövegáltozatát, de még kétszer kell szavazniuk annak törvényerőre emeléséhez.